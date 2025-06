Assista na íntegra à coletiva de Luis Zubeldía, técnico do São Paulo

O treinador Luis Zubeldía concedeu entrevista coletiva no estádio do Morumbis nesta quinta-feira (12), após a derrota contra o Vasco por 3 a 1. Esta é a última coletiva do argentino antes da pausa para o Mundial de Clubes, que começa a partir desta sexta-feira (13) e dura por um mês.

Luis Zubeldia, técnico do São Paulo, fala pela última vez antes de pausa para o Mundial (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O Vasco venceu o São Paulo, por 3 a 1, no final da noite desta quinta-feira (12), em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti foram os autores dos gols do jogo. O Cruz-Maltino quebrou um jejum de 13 anos sem saber o que era ganhar o Tricolor no Morumbis. Esta foi a primeira vitória como visitante do time comandado por Fernando Diniz na competição.

Com a vitória, o Vasco deu um salto na classificação do Brasileirão e ter tranquilidade para trabalhar na pausa da Copa do Mundo de Clubes. Agora o Cruz-Maltino é o 13º colocado com 13 pontos e ultrapassou o próprio São Paulo. Já o Tricolor é ocupa o 14º lugar e estacionou nos 12 pontos.

