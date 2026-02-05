Bahia e Botafogo retornam ao EA FC, antigo FIFA

Bahia e Botafogo estão de volta ao EA FC. A Electronic Arts anunciou nesta quinta-feira (5) parcerias de licenciamento e marketing com os clubes brasileiros, que passarão a ter representação oficial ampliada no jogo. Os acordos garantem a presença de uniformes, escudos e atletas dos clubes no EA Sporta FC Mobile, com início durante o evento GINGA.

continua após a publicidade

➡️ Em jogo com expulsão e drama, Bahia e Fluminense ficam no empate pelo Brasileirão

Com as parcerias, Esquadrão e Glorioso seguirão disponíveis no modo Meu Time, agora com a inclusão de atletas autênticos de cada clube. Esses jogadores serão inseridos em grupos específicos do Draft do FC Mobile e poderão ser obtidos por meio dos sistemas do jogo, como Drafts e Mercado, de acordo com a disponibilidade. O evento GINGA é focado em modos competitivos PvP e oferece recompensas semanais conforme a classificação dos jogadores.

Segundo a EA, os acordos têm como objetivo ampliar a representação oficial de clubes brasileiros no jogo e fortalecer a presença da franquia no país.

continua após a publicidade

— O futebol brasileiro tem uma importância cultural única, e Botafogo e Bahia representam gerações de história, identidade e torcida. Trabalhar ao lado desses clubes nos permite oferecer experiências mais autênticas a quem joga, enquanto fortalecemos nosso relacionamento significativo com o futebol brasileiro e sua comunidade — disse Jeff Sharma, vice-presidente de Marca do EA Sports FC.

Para os clubes, a parceria é vista como uma forma de ampliar o relacionamento com os torcedores fora de campo e alcançar novos públicos.

— Ter o Botafogo oficialmente representado no EA SPORTS FC fortalece nossa conexão com a torcida e expande a presença do clube no cenário global. Essa parceria reflete nossa história e nossa visão para o futuro — afirmou Paula Young, Head de Ativações Comerciais e Relações Internacionais.

continua após a publicidade

— O Bahia tem raízes profundas em cultura, comunidade e paixão. Estar presente de forma autêntica no EA Sports FC nos permite dar vida a essa identidade para a torcida de maneiras novas e interativas — declarou Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios.

Além das parcerias com os clubes, a EA confirmou a renovação, por vários anos, do contrato com os narradores Gustavo Villani e Caio Ribeiro. A dupla seguirá como voz brasileira do jogo. Villani integra a franquia desde 2020, enquanto Caio Ribeiro participa desde 2012. Juntos, eles gravaram mais de 125 mil linhas de diálogo presentes na versão mais recente do jogo.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo