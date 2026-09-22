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Cruzeiro homenageia Ronaldo Fenômeno em aniversário de 50 anos

O ex-jogador comemora dois aniversários

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/09/2026 14:45
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Homenagem do Cruzeiro ao Ronaldo
Homenagem do Cruzeiro ao Ronaldo (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Ronaldo Nazário de Lima completa 50 anos nesta terça-feira (22). Em suas redes sociais, o Cruzeiro parabenizou o Fenômeno pelo aniversário e destacou a passagem pelo clube como jogador jovem.

– Formado na Toca da Raposa I, o #CriaDaToca logo encantou a todos quando deu seus primeiros passos no futebol com a camisa azul celeste. Ainda jovem, foi conquistar o mundo e se tornar um dos maiores da história do esporte. Anos depois, após sua aposentadoria, a história uniu novamente Cruzeiro e Ronaldo. Um laço que, eternamente, seguirá marcado na história do Cabuloso! Feliz aniversário, Ronaldo! – escreveu o Cruzeiro em suas redes sociais.

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Ronaldo comemora seu aniversário nesta terça-feira, mas o celebrou na última sexta (18). Isso porque ele nasceu em 18 de setembro de 1976, mas foi registrado por seu pai, Nélio, quatro dias depois.

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Ronaldo Fenômeno pelo Cruzeiro

Depois de passar pelo São Cristóvão, do Rio de Janeiro, Ronaldo Fenômeno chegou ao Cruzeiro em 1993 e terminou sua formação na Toca da Raposa. Tido como uma das grandes promessas da época, conquistou a Copa do Brasil em 1993 e o Campeonato Mineiro em 1994.

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Com o desempenho em Belo Horizonte, foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para integrar o grupo tetracampeão antes de completar 19 anos.

Ronaldo Fenômeno celebra gol de corte cascão na Copa do Mundo de 2002
Ronaldo Fenômeno celebra gol de corte cascão na Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

Dez anos depois de se tornar campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno virou o primeiro dono da SAF do Cruzeiro, em 2022. Responsável por reestruturar o clube, garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e vendeu a porcentagem da equipe que possuía para Pedro Lourenço em 2024.

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