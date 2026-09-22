Ronaldo Nazário de Lima completa 50 anos nesta terça-feira (22). Em suas redes sociais, o Cruzeiro parabenizou o Fenômeno pelo aniversário e destacou a passagem pelo clube como jogador jovem.

– Formado na Toca da Raposa I, o #CriaDaToca logo encantou a todos quando deu seus primeiros passos no futebol com a camisa azul celeste. Ainda jovem, foi conquistar o mundo e se tornar um dos maiores da história do esporte. Anos depois, após sua aposentadoria, a história uniu novamente Cruzeiro e Ronaldo. Um laço que, eternamente, seguirá marcado na história do Cabuloso! Feliz aniversário, Ronaldo! – escreveu o Cruzeiro em suas redes sociais.

continua após a publicidade

Ronaldo comemora seu aniversário nesta terça-feira, mas o celebrou na última sexta (18). Isso porque ele nasceu em 18 de setembro de 1976, mas foi registrado por seu pai, Nélio, quatro dias depois.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Ronaldo Fenômeno pelo Cruzeiro

Depois de passar pelo São Cristóvão, do Rio de Janeiro, Ronaldo Fenômeno chegou ao Cruzeiro em 1993 e terminou sua formação na Toca da Raposa. Tido como uma das grandes promessas da época, conquistou a Copa do Brasil em 1993 e o Campeonato Mineiro em 1994.

continua após a publicidade

Com o desempenho em Belo Horizonte, foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para integrar o grupo tetracampeão antes de completar 19 anos.

Ronaldo Fenômeno celebra gol de corte cascão na Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

Dez anos depois de se tornar campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno virou o primeiro dono da SAF do Cruzeiro, em 2022. Responsável por reestruturar o clube, garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e vendeu a porcentagem da equipe que possuía para Pedro Lourenço em 2024.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.