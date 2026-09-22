Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio após fala de 'time de picaretas'
Alexandre Leitão pode ser denunciado e suspenso pelo tribunal
O Botafogo entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Alexandre Leitão, CEO do Grêmio, que chamou o clube de "time de picaretas" após a derrota por 3 a 2 no dia 16 de setembro, no Nilton Santos, em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta final
A diretoria alvinegra protocolou no tribunal um documento apontando que Alexandre Leitão foi irresponsável e ultrapassou o limite de seu descontentamento com a arbitragem de Edina Alves Batista (SP). A iniciativa está relacionada não apenas à expressão "time de picaretas", mas também à acusação de que o Grêmio teria sido "roubado", que, na avaliação do Botafogo, coloca a competição sob suspeita.
As informações são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!, que, conforme publicou após a partida, apurou que o Botafogo também irá à Justiça comum com responsabilização contra o dirigente do Grêmio.
Alexandre Leitão pode ser denunciado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em ofensa à honra em fato no esporte. A pena é de multa de R$ 100 e R$ 100 mil, além de suspensão de até 180 dias.
Reclamação do Grêmio
A declaração ocorreu após o gol de Carlos Vinícius, nos minutos finais da partida, ser anulado por impedimento. O lance poderia ter garantido o empate do Grêmio. O sistema de impedimento semiautomático apontou a irregularidade, e o lance foi invalidado.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Botafogo
Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta finalHá 5 horas
Futebol Internacional
Ex-Botafogo, David Sousa alcança 100 jogos na EuropaHá 17 horas
Futebol Nacional
Brasileirão tem recorde histórico dos pontos corridos na 28ª rodada; vejaHá 19 horas
Futebol Nacional
Clubes aprovam redução de estrangeiros no BrasileirãoHá 19 horas
Futebol Nacional
Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatórioHá 19 horas
Botafogo
Botafogo Basquete reformula elenco e dá salto de investimentoHá 19 horas
Mais LANCE!