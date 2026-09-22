O Botafogo entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Alexandre Leitão, CEO do Grêmio, que chamou o clube de "time de picaretas" após a derrota por 3 a 2 no dia 16 de setembro, no Nilton Santos, em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A diretoria alvinegra protocolou no tribunal um documento apontando que Alexandre Leitão foi irresponsável e ultrapassou o limite de seu descontentamento com a arbitragem de Edina Alves Batista (SP). A iniciativa está relacionada não apenas à expressão "time de picaretas", mas também à acusação de que o Grêmio teria sido "roubado", que, na avaliação do Botafogo, coloca a competição sob suspeita.

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As informações são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!, que, conforme publicou após a partida, apurou que o Botafogo também irá à Justiça comum com responsabilização contra o dirigente do Grêmio.

Alexandre Leitão pode ser denunciado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em ofensa à honra em fato no esporte. A pena é de multa de R$ 100 e R$ 100 mil, além de suspensão de até 180 dias.

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Publicação feita pelo CEO do Grêmio após a partida contra o Botafogo (Foto: Reprodução)

Reclamação do Grêmio

A declaração ocorreu após o gol de Carlos Vinícius, nos minutos finais da partida, ser anulado por impedimento. O lance poderia ter garantido o empate do Grêmio. O sistema de impedimento semiautomático apontou a irregularidade, e o lance foi invalidado.

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