CEO do Atlético explica 'novo modelo' de negócios do clube
Em entrevista, Pedro Daniel detalhou a estratégia do Galo
Com dificuldades financeiras e com a política de não realizar grandes investimentos no mercado, o Atlético adotou um "novo modelo" de negócios no clube. Pedro Daniel, CEO do Galo, explicou o sistema e a estratégia adotada pela diretoria, principalmente a partir deste ano, quando assumiu o cargo.
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Em entrevista à CNN Esportes, Pedro Daniel explicou que o Atlético passou a apostar mais nos jovens formados pelas categorias de base, dando minutagem aos jogadores em vez de buscar contratações no mercado. A ideia é fazer com que os atletas formados no clube ganhem espaço e possam ser utilizados para preencher lacunas no elenco.
A estratégia também está alinhada ao objetivo de ter um elenco mais jovem. A redução da idade média do grupo foi um dos pontos estabelecidos pela diretoria para a temporada. Pedro Daniel falou sobre a ideia e explicou o planejamento:
— A gente quer um time jovem. Acreditamos que a base do Atlético ainda não entrega todo o potencial que gostaríamos. Então, começamos a desenhar esses pilares para entender como implementar a mudança. Reduzimos a idade média em quatro anos. Hoje, a média do elenco é de 24 anos. Chegamos a jogar no Campeonato Brasileiro com uma média de 22 anos no time titular — disse o CEO.
Vitão como exemplo no Atlético
Pedro Daniel também citou o jovem zagueiro Vitão, cria das categorias de base do clube e que vem ganhando espaço na equipe. O CEO destacou que, diante da necessidade de contar com mais um defensor, o caminho mais simples seria buscar um jogador no mercado. No entanto, o Atlético optou por apostar no jovem, que apresentou resultados rapidamente e atualmente disputa uma vaga entre os titulares.
— Quando você olha o Atlético recente, o pessoal até cobrava: "E aí, vai trazer outro zagueiro?". Eu disse que não, o modelo mudou. Nós não teríamos o Vitão agora se tivéssemos contratado mais dois zagueiros, como cobravam nas redes sociais. É um menino de 18 anos que entrou bem no clássico e jogou bem contra o Internacional. Ele trabalhou separado por um tempo para que, quando precisasse entrar no clássico do mata-mata, conseguisse corresponder como fez — disse o diretor.
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