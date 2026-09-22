De esperança de títulos à crise na temporada: entenda o cenário do Corinthians pós-Copa
Lesões, eliminações, sequência negativa e crise financeira afetam o dia a dia do Timão na temporada
O Corinthians parou para a Copa do Mundo em um viés de alta na temporada e com esperanças de conquistar títulos. O time comandado por Fernando Diniz estava classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além de encerrar a 18ª rodada do Brasileirão na 10ª colocação após vencer o Grêmio fora de casa. Porém, após o Mundial, os resultados não apareceram, lesões se acumularam e a crise financeira impactou diretamente no desempenho da equipe.
Corinthians perde força em Itaquera e alcança marca negativa atuando como mandante; veja
Diniz segue no comando do Corinthians e desabafa sobre má fase: ‘Tristeza profunda’
Em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no último domingo (20), o técnico Fernando Diniz comentou sobre o momento vivido pelo Alvinegro e comparou o rendimento antes e depois do torneio de seleções. Segundo o treinador, o trabalho anterior à pausa foi "acima da média", enquanto os resultados atuais são "péssimos".
— Os resultados estão péssimos, muito ruins nesse momento. O trabalho, se fosse falar em termos de resultado, foi um começo muito bom, acima da média, e agora abaixo da média — declarou o treinador.
Corinthians com Diniz antes da Copa:
- 16 jogos;
- 9 vitórias | 4 empates | 3 derrotas;
- 68,8% de aproveitamento;
- 20 gols marcados | 12 gols sofridos.
Corinthians com Diniz após a Copa:
- 16 jogos;
- 4 vitórias | 4 empates | 8 derrotas;
- 33,3% de aproveitamento;
- 15 gols marcados | 18 gols sofridos.
Lesões, eliminações e sequência negativa marcam o pós-Copa
Antes da paralisação, o Corinthians sustentava uma campanha sólida na Neo Química Arena sob o comando de Fernando Diniz: oito jogos, com seis vitórias, um empate e uma derrota, tendo cerca de 80% de aproveitamento somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.
No retorno após o Mundial, a equipe venceu o Remo por 3 a 0 pela 19ª rodada do Brasileirão, diante de mais de 43 mil torcedores em Itaquera, aproximando-se do G-5. O clima era de otimismo para o decorrer das copas e do Campeonato Brasileiro.
Lesões começam afetar o time de Diniz
O cenário mudou na partida seguinte em casa, contra o Athletico-PR, que terminou em 0 a 0, pela 21ª rodada. Além do empate, o treinador perdeu dois atletas no mesmo jogo: o atacante Yuri Alberto e o meia Zakaria Labyad.
Após exames, Labyad teve diagnosticada uma lesão grave no ligamento cruzado do joelho direito, necessitando de cirurgia e ficando fora do restante da temporada. Já o camisa 9 sofreu uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita, com previsão de dois meses de recuperação, desfalcando o time até o duelo contra o Fluminense, neste último domingo (20).
Quedas na Libertadores e na Copa do Brasil
A esperança corintiana em erguer uma taça ruiu em sequência. Nas oitavas da Copa do Brasil, o Timão caiu para o Internacional ao perder por 2 a 0 fora de casa e vencer por apenas 2 a 1 na Arena, placar insuficiente para levar a decisão aos pênaltis.
Na Libertadores, o Alvinegro superou o Rosario Central nas oitavas, com um empate fora e vitória em Itaquera, alcançando o que seria o último momento de celebração do torcedor no ano. Nas quartas de final, após empatar em 1 a 1 na Argentina com o Estudiantes, o Corinthians foi derrotado em Itaquera diante de mais de 47 mil pagantes e deu adeus à competição continental.
Sequência incômoda no Brasileirão
No campeonato nacional, a busca por uma vaga no G-4 deu lugar ao risco de rebaixamento. O Corinthians acumula uma sequência de seis derrotas consecutivas no torneio, sendo quatro em casa e duas fora, ocupando a 14ª posição com 32 pontos, apenas três à frente do Grêmio, primeiro clube dentro do Z-4.
Situação extracampo afeta o campo
Além do momento ruim nos gramados, o Corinthians atravessa período delicado na gestão financeira, lidando com atrasos em pagamentos e sanções da Fifa. No início de setembro, o clube quitou os salários em CLT que estavam pendentes, mas ainda deve um mês de direitos de imagem ao elenco masculino, além de valores referentes a férias e premiações.
Em paralelo, o Timão enfrenta punições de transfer ban impostas pelos órgãos reguladores e tenta equilibrar as contas. O clube quitou uma multa de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), mas mantém pendências:
Transfer ban no Corinthians
- CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
- Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
- Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
- Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
E agora, o que vem pela frente?
Com as eliminações nas copas, o Corinthians aproveita a pausa da Data Fifa com foco exclusivo no Brasileirão. A comissão técnica planeja usar o período sem jogos para recondicionar o grupo fisicamente e acelerar o retorno de atletas lesionados, como o meia Carrillo, o volante André e o atacante Yuri Alberto.
E o Yuri Alberto?
A expectativa é que o camisa 9 retorne na partida contra o Internacional, no dia 7 de outubro, pela 29ª rodada, em Porto Alegre. A comissão enxerga a presença de Yuri como fundamental para recuperar a confiança do setor ofensivo.
— Eu acho que ele faz falta para qualquer momento. Da maneira que eu enxergo o futebol, ele me ajuda demais e ajudou demais o time quando estava. Ele é um jogador diferente, acredito que, com a volta dele, ele vai nos ajudar. Fazendo gol ou não, o meu momento com o Yuri não foi o momento da fase dele artilheira, mas só dele estar presente dentro do campo, ajudava muito o time a se aproximar das vitórias — declarou Fernando Dinizi após a derrota para o Fluminense, neste domingo (20).
Diniz segue no cargo
A permanência de Fernando Diniz no comando técnico do Corinthians foi uma decisão conjunta entre o departamento de futebol e o presidente Osmar Stabile. A escolha também contou com o respaldo das principais lideranças do elenco alvinegro, segundo apuração do Lance!.
O trabalho do treinador no dia a dia é avaliado como dinâmico e qualificado, a ponto de atletas considerarem a metodologia de treino uma das melhores que já vivenciaram no clube.
Para o próprio comandante, a permanência no cargo demonstra que o elenco está convicto do trabalho e que a comissão técnica tem capacidade para desenvolver um trabalho capaz de reverter a situação.
— Não falaram (os jogadores), obviamente que eu fico feliz (que os jogadores o apoie), e é muito bom que seja assim, que eles estejam convictos daquilo que a gente vai fazer juntos. Eu sempre desenvolvo o trabalho pensando em melhorar muito as condições dos jogadores, e eles acreditam, por aquilo que eles têm de experiência na vida deles, que a gente vai sair dessa e desse momento — afirmou o treinador após o jogo contra o Fluminense.
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