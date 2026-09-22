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De esperança de títulos à crise na temporada: entenda o cenário do Corinthians pós-Copa

Lesões, eliminações, sequência negativa e crise financeira afetam o dia a dia do Timão na temporada

PorVinícius Espirito Santo SpadaGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
22/09/2026 05:30
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Bandeira de escanteio no estadio Arena Corinthians
Bandeira de escanteio no estadio Arena Corinthians - (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O Corinthians parou para a Copa do Mundo em um viés de alta na temporada e com esperanças de conquistar títulos. O time comandado por Fernando Diniz estava classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além de encerrar a 18ª rodada do Brasileirão na 10ª colocação após vencer o Grêmio fora de casa. Porém, após o Mundial, os resultados não apareceram, lesões se acumularam e a crise financeira impactou diretamente no desempenho da equipe.

Em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no último domingo (20), o técnico Fernando Diniz comentou sobre o momento vivido pelo Alvinegro e comparou o rendimento antes e depois do torneio de seleções. Segundo o treinador, o trabalho anterior à pausa foi "acima da média", enquanto os resultados atuais são "péssimos".

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— Os resultados estão péssimos, muito ruins nesse momento. O trabalho, se fosse falar em termos de resultado, foi um começo muito bom, acima da média, e agora abaixo da média — declarou o treinador.

Corinthians com Diniz antes da Copa:

  1. 16 jogos;
  2. 9 vitórias | 4 empates | 3 derrotas;
  3. 68,8% de aproveitamento;
  4. 20 gols marcados | 12 gols sofridos.

Corinthians com Diniz após a Copa:

  1. 16 jogos;
  2. 4 vitórias | 4 empates | 8 derrotas;
  3. 33,3% de aproveitamento;
  4. 15 gols marcados | 18 gols sofridos.
Fernando Diniz, treinador do Corinthians.
Fernando Diniz, treinador do Corinthians - (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Lesões, eliminações e sequência negativa marcam o pós-Copa

Antes da paralisação, o Corinthians sustentava uma campanha sólida na Neo Química Arena sob o comando de Fernando Diniz: oito jogos, com seis vitórias, um empate e uma derrota, tendo cerca de 80% de aproveitamento somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

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No retorno após o Mundial, a equipe venceu o Remo por 3 a 0 pela 19ª rodada do Brasileirão, diante de mais de 43 mil torcedores em Itaquera, aproximando-se do G-5. O clima era de otimismo para o decorrer das copas e do Campeonato Brasileiro.

Lesões começam afetar o time de Diniz

O cenário mudou na partida seguinte em casa, contra o Athletico-PR, que terminou em 0 a 0, pela 21ª rodada. Além do empate, o treinador perdeu dois atletas no mesmo jogo: o atacante Yuri Alberto e o meia Zakaria Labyad.

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Após exames, Labyad teve diagnosticada uma lesão grave no ligamento cruzado do joelho direito, necessitando de cirurgia e ficando fora do restante da temporada. Já o camisa 9 sofreu uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita, com previsão de dois meses de recuperação, desfalcando o time até o duelo contra o Fluminense, neste último domingo (20).

Yuri Alberto deixou o gramado de maca
Yuri Alberto deixou o gramado com dores na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento (Foto de Riquelve Nata/Foto da Imprensa Esportiva)

Quedas na Libertadores e na Copa do Brasil

A esperança corintiana em erguer uma taça ruiu em sequência. Nas oitavas da Copa do Brasil, o Timão caiu para o Internacional ao perder por 2 a 0 fora de casa e vencer por apenas 2 a 1 na Arena, placar insuficiente para levar a decisão aos pênaltis.

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Na Libertadores, o Alvinegro superou o Rosario Central nas oitavas, com um empate fora e vitória em Itaquera, alcançando o que seria o último momento de celebração do torcedor no ano. Nas quartas de final, após empatar em 1 a 1 na Argentina com o Estudiantes, o Corinthians foi derrotado em Itaquera diante de mais de 47 mil pagantes e deu adeus à competição continental.

Memphis Depay cai no gramado após a eliminação do Corinthians na Libertadores
Memphis Depay cai no gramado após a eliminação do Corinthians na Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Sequência incômoda no Brasileirão

No campeonato nacional, a busca por uma vaga no G-4 deu lugar ao risco de rebaixamento. O Corinthians acumula uma sequência de seis derrotas consecutivas no torneio, sendo quatro em casa e duas fora, ocupando a 14ª posição com 32 pontos, apenas três à frente do Grêmio, primeiro clube dentro do Z-4.

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Torcida do Corinthians na Neo Química Arena
Torcida do Corinthians na Neo Química Arena - (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

Situação extracampo afeta o campo

Além do momento ruim nos gramados, o Corinthians atravessa período delicado na gestão financeira, lidando com atrasos em pagamentos e sanções da Fifa. No início de setembro, o clube quitou os salários em CLT que estavam pendentes, mas ainda deve um mês de direitos de imagem ao elenco masculino, além de valores referentes a férias e premiações.

Em paralelo, o Timão enfrenta punições de transfer ban impostas pelos órgãos reguladores e tenta equilibrar as contas. O clube quitou uma multa de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), mas mantém pendências:

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Transfer ban no Corinthians

    1.
  1. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
    2. 2.
  2. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
    3. 3.
  3. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
    4. 4.
  4. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
Thiago Ayres, coordenador administrativo; Marcelo Paz, executivo de futebol; e Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante trabalho no clube
Thiago Ayres, coordenador administrativo; Marcelo Paz, executivo de futebol; e Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthia

E agora, o que vem pela frente?

Com as eliminações nas copas, o Corinthians aproveita a pausa da Data Fifa com foco exclusivo no Brasileirão. A comissão técnica planeja usar o período sem jogos para recondicionar o grupo fisicamente e acelerar o retorno de atletas lesionados, como o meia Carrillo, o volante André e o atacante Yuri Alberto.

E o Yuri Alberto?

A expectativa é que o camisa 9 retorne na partida contra o Internacional, no dia 7 de outubro, pela 29ª rodada, em Porto Alegre. A comissão enxerga a presença de Yuri como fundamental para recuperar a confiança do setor ofensivo.

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— Eu acho que ele faz falta para qualquer momento. Da maneira que eu enxergo o futebol, ele me ajuda demais e ajudou demais o time quando estava. Ele é um jogador diferente, acredito que, com a volta dele, ele vai nos ajudar. Fazendo gol ou não, o meu momento com o Yuri não foi o momento da fase dele artilheira, mas só dele estar presente dentro do campo, ajudava muito o time a se aproximar das vitórias — declarou Fernando Dinizi após a derrota para o Fluminense, neste domingo (20).

Diniz segue no cargo

A permanência de Fernando Diniz no comando técnico do Corinthians foi uma decisão conjunta entre o departamento de futebol e o presidente Osmar Stabile. A escolha também contou com o respaldo das principais lideranças do elenco alvinegro, segundo apuração do Lance!.

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O trabalho do treinador no dia a dia é avaliado como dinâmico e qualificado, a ponto de atletas considerarem a metodologia de treino uma das melhores que já vivenciaram no clube.

Para o próprio comandante, a permanência no cargo demonstra que o elenco está convicto do trabalho e que a comissão técnica tem capacidade para desenvolver um trabalho capaz de reverter a situação.

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— Não falaram (os jogadores), obviamente que eu fico feliz (que os jogadores o apoie), e é muito bom que seja assim, que eles estejam convictos daquilo que a gente vai fazer juntos. Eu sempre desenvolvo o trabalho pensando em melhorar muito as condições dos jogadores, e eles acreditam, por aquilo que eles têm de experiência na vida deles, que a gente vai sair dessa e desse momento — afirmou o treinador após o jogo contra o Fluminense.

Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz durante treino no Corinthians
Marcelo Paz e Fernando Diniz durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

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