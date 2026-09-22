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Bastidores de vitória do Cruzeiro mostram Matheus Pereira como liderança no vestiário

A Raposa bateu o Vitória no Barradão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/09/2026 09:48
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Matheus Pereira no vestiário do Barradão
Matheus Pereira no vestiário do Barradão (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

Liderança técnica do Cruzeiro, Matheus Pereira também tem assumido papel de líder no vestiário da equipe. Nos bastidores do triunfo contra o Vitória, o clube mostrou o discurso do camisa 10 antes do duelo no Barradão.

– Competir, transformar o treino da semana. Competimos bastante durante a semana. Trabalhamos. Está nas nossas mãos, sabemos que somos bons, temos qualidade. Não podemos esquecer que teremos dificuldade no meio do caminho. Muitos não vão torcer por nós, mas não precisamos disso. Na minha vida e na de todos isso aconteceu. Quando passamos por momentos difíceis, lembramos da nossa família, que sempre acreditou. Temos qualidade, treinamos bem, competimos e vamos vencer esse jogo hoje – comentou Matheus Pereira minutos antes do Cruzeiro entrar em campo.

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Mesmo sem ser titular no time comandado por Artur Jorge, Lucas Silva segue exercendo o papel de capitão nos bastidores e também foi mostrado incentivando os companheiros.

– Jogar, além de jogar, temos que competir. Duelos, primeira e segunda bola. Precisamos de um time unido e compacto. Merecemos dar a resposta para todos, principalmente para nós mesmos. Nosso trabalho é em campo seco, ver qual é o jogo – orientou o meia.

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Vitória x Cruzeiro

A primeira chance do jogo foi dos mandantes. Matheusinho venceu Gerson no meio e lançou Renê no ataque. Otávio saiu para fazer a defesa, mas se atrapalhou com a bola. O atacante rubro-negro aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas João Marcelo salvou. A resposta celeste veio aos 18 minutos. Gerson lançou Rojas, que, impedido, escorou para Matheus Pereira chutar no canto direito, mas Arcanjo defendeu.

Depois de um período em que o jogo ficou morno, o Leão abriu o placar aos 38 minutos. Renê recebeu na entrada da área, Rojas não deu combate, e o atacante acertou um belo chute sem chances para Otávio. A resposta celeste veio em finalização de Zé Lucas nos acréscimos.

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Na volta dos vestiários, Artur Jorge modificou o esquema tático e foi recompensado. William avançou pela direita, passou para Kaio Jorge, que escorou para Arroyo chutar forte. Lucas Arcanjo defendeu, mas a bola foi ao fundo do gol. Com meio-campo mais povoado, o Cruzeiro passou a trocar mais passes e chegar ao ataque.

Arroyo comemora gol do Cruzeiro
Arroyo comemora gol do Cruzeiro (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Mais confortável no jogo, a Raposa passou a pressionar o adversário e conseguiu a virada aos 21 minutos. Arroyo avançou na linha de fundo pela direita e cruzou para Villalba, que, da entrada da área, chutou forte e fez 2 a 1. Minutos depois, o camisa 99 quase ampliou após Kaio Jorge costurar pela defesa rubro-negra, mas isolou.

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Atrás no placar, o Vitória se lançou ao ataque e chegou a assustar Otávio em bolas aéreas. Em uma jogada a seu favor, Kaio Jorge disparou pela esquerda, mas correu menos que a bola e perdeu boa oportunidade. No minuto final, Matheus Pereira fechou o placar.

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