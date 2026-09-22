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Tironi no Lance!: diminuir o número de estrangeiros vai melhorar o futebol brasileiro?

O tema foi aprovado em reunião na CBF

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 08:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Comentaristas debatem possíveis campeões do Brasileirão 2026 (Foto: Divulgação/CBF)
Taça do Brasileirão 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

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Haverá uma diminuição gradual do número de estrangeiros no Campeonato Brasileiro. O tema foi aprovado nesta segunda-feira (21) em reunião na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Entre os clubes, apenas Bahia e Flamengo votaram contra a medida.

Junto dessa nova regra outra foi aprovada, a de que poderão ser inscritos 50 jogadores por equipe, mas 20 precisam ter menos de 23 anos obrigatoriamente.

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Na visão da CBF, o atual número permitido de estrangeiros (nove) tem inibido a entrada nos times de jovens da base e, consequentemente, a revelação de novos talentos.

A Premier League contraria a visão da CBF. Lá, a explosão do número de estrangeiros no país potencializou o futebol local. A seleção inglesa atual tem colhido bons desempenhos nas competições. Mas há quem diga que o futebol da Itália entrou em declínio pelo mesmo motivo, a abertura muito grande do mercado para estrangeiros.

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O assunto é controverso, mas foco em outro ponto. Por que os clubes brasileiros têm preferido estrangeiros a jogadores da base? Difícil imaginar que se um clube tem uma joia na sua base prefira gastar dinheiro com um estrangeiro mediano, que é a imensa maioria dos que atuam por aqui.

Não surgirão craques na base da canetada

Mais provável crer que, ou a base não é tão boa assim ou que os clubes estão presos a empresários, negociando salários altos e impondo mais e mais desafios para os clubes. Neste aspecto, a contratação de um estrangeiro pode ser algo mais vantajoso, por incrível que pareça.

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A impressão que tenho é a de que na base da canetada não surgirão mais craques no futebol brasileiro. A revelação de talentos passa por bons trabalhos nas categorias inferiores, algo cada vez mais raro no Brasil.

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Passa também pelo tipo de jogador que se forma. O Brasil decidiu produzir jogadores tipo exportação, mirando aquilo que os estrangeiros desejam: meias que se transformaram em pontas e jogam armando o jogo ou atacando pelos lados.

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Assim que jogadores como Estevão mudaram sua forma de jogar.

Muitos dizem que a medida tem por objetivo reequilibrar as forças no futebol brasileiro. Se for esta a intenção, pior ainda. Flamengo e Palmeiras, os ricaços, poderão contratar estrangeiros bons e mais caros. E ainda terão espaço para contratar brasileiros bons. Ruim será para os outros atolados em dívidas.

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Flamengo e Palmeiras poderão contratar estrangeiros bons e mais caros (Foto: Jotta Silva / Photo Premium / Folhapress)

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