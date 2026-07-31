Preterido por Zubeldía, Igor Rabello ganha chance de ouro no Fluminense
Provável titular contra o Vasco, zegueiro pode ter a principal sequência desde que chegou ao clube
A sequência de problemas na defesa do Fluminense abre espaço para Igor Rabello no momento mais decisivo da temporada. Após passar meses sem atuar em partidas oficiais, o zagueiro voltou a campo no empate por 0 a 0 com o Bahia e aparece como uma das opções para substituir Thiago Silva e Freytes, que deixaram o último jogo com problemas físicos. Assim, a tendência é o defensor iniciar o clássico contra o Vasco, neste sábado (1º), no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
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Rabello entrou aos 16 minutos do segundo tempo diante do Bahia, após Thiago Silva sentir dores, e permaneceu em campo por 29 minutos. Foi a primeira participação do defensor em um jogo oficial desde fevereiro. Com ele em campo, o Trioclor encerrou a sequência de 13 partidas consecutivas sofrendo gols.
Contratado em 2025 para reforçar o sistema defensivo, Igor Rabello chegou ao clube em um cenário de poucas alternativas para a zaga e com a perspectiva de dividir a carga de jogos de Thiago Silva. Como já havia defendido o Atlético-MG na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, ficou apto apenas para disputar o Campeonato Brasileiro.
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O planejamento inicial da comissão técnica era utilizá-lo com frequência no Brasileirão, preservando Thiago Silva para as competições eliminatórias. A alteração no calendário da CBF, que transferiu parte da Copa do Brasil para o segundo semestre, reduziu as oportunidades do defensor ao longo da temporada.
Números de Igor Rabello pelo Fluminense
- 7 jogos (4 como titular)
- 93% de acerto no passe - 38,6 passes certos por jogo
- 0,4 desarme por jogo
- 0,9 interceptação por jogo
- 2,3 cortes por jogo
- 3,0 bolas recuperadas por jogo
- 2,9 duelos ganhos por jogo - 47% de eficiência
- 73% de eficiência nos duelos aéreos
- 1 cartão amarelo
Antes da pausa para a Copa do Mundo, Rabello havia atuado apenas nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando parte do elenco principal ainda não estava disponível. Depois disso, entrou somente em um amistoso contra o Nova Iguaçu antes de voltar a ser utilizado oficialmente diante do Bahia.
Agora, com Millán e Jemmes ainda em recuperação e Thiago Silva e Freytes como novas baixas, Igor Rabello surge como principal candidato a assumir a vaga entre os titulares ao lado de Ignácio. A oportunidade chega justamente na abertura do confronto contra o Vasco, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após meses à espera de uma oportunidade, o zagueiro pode ter a principal sequência desde que chegou ao Fluminense.
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