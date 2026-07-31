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Preterido por Zubeldía, Igor Rabello ganha chance de ouro no Fluminense

Provável titular contra o Vasco, zegueiro pode ter a principal sequência desde que chegou ao clube

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 10:55
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Igor Rabello em ação pelo Fluminense
Igor Rabello em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

A sequência de problemas na defesa do Fluminense abre espaço para Igor Rabello no momento mais decisivo da temporada. Após passar meses sem atuar em partidas oficiais, o zagueiro voltou a campo no empate por 0 a 0 com o Bahia e aparece como uma das opções para substituir Thiago Silva e Freytes, que deixaram o último jogo com problemas físicos. Assim, a tendência é o defensor iniciar o clássico contra o Vasco, neste sábado (1º), no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

➡️ Pouco entrosamento pode desafiar nova dupla de zaga do Fluminense

Rabello entrou aos 16 minutos do segundo tempo diante do Bahia, após Thiago Silva sentir dores, e permaneceu em campo por 29 minutos. Foi a primeira participação do defensor em um jogo oficial desde fevereiro. Com ele em campo, o Trioclor encerrou a sequência de 13 partidas consecutivas sofrendo gols.

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Contratado em 2025 para reforçar o sistema defensivo, Igor Rabello chegou ao clube em um cenário de poucas alternativas para a zaga e com a perspectiva de dividir a carga de jogos de Thiago Silva. Como já havia defendido o Atlético-MG na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, ficou apto apenas para disputar o Campeonato Brasileiro.

➡️ Análise: as boas, más e péssimas notícias do Fluminense no empate com o Bahia

O planejamento inicial da comissão técnica era utilizá-lo com frequência no Brasileirão, preservando Thiago Silva para as competições eliminatórias. A alteração no calendário da CBF, que transferiu parte da Copa do Brasil para o segundo semestre, reduziu as oportunidades do defensor ao longo da temporada.

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Números de Igor Rabello pelo Fluminense

  1. 7 jogos (4 como titular)
  2. 93% de acerto no passe - 38,6 passes certos por jogo
  3. 0,4 desarme por jogo
  4. 0,9 interceptação por jogo
  5. 2,3 cortes por jogo
  6. 3,0 bolas recuperadas por jogo
  7. 2,9 duelos ganhos por jogo - 47% de eficiência
  8. 73% de eficiência nos duelos aéreos
  9. 1 cartão amarelo

Antes da pausa para a Copa do Mundo, Rabello havia atuado apenas nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando parte do elenco principal ainda não estava disponível. Depois disso, entrou somente em um amistoso contra o Nova Iguaçu antes de voltar a ser utilizado oficialmente diante do Bahia.

Agora, com Millán e Jemmes ainda em recuperação e Thiago Silva e Freytes como novas baixas, Igor Rabello surge como principal candidato a assumir a vaga entre os titulares ao lado de Ignácio. A oportunidade chega justamente na abertura do confronto contra o Vasco, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após meses à espera de uma oportunidade, o zagueiro pode ter a principal sequência desde que chegou ao Fluminense.

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Igor Rabello em ação pelo Fluminense
Igor Rabello em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

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