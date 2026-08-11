Reforços do Cruzeiro têm currículo, mas poderiam ter jogado a Copinha
A dupla chegou por empréstimo ao Cruzeiro
Na última segunda-feira (10), o Cruzeiro apresentou oficialmente os reforços Wesley e João Costa. Apesar de terem 21 anos e idade para terem disputado a última edição da Copinha, os dois têm currículo na Europa e na Arábia Saudita.
O camisa 20, revelado pelo Corinthians, foi negociado com o Al-Nassr e emprestado à Real Sociedad. Enquanto isso, o 67 finalizou sua formação na Roma e foi negociado com o Al-Ettifaq.
– Nunca é tarde para aprender. Nos acostumamos a jogar no profissional, que é diferente da base. Evoluí bastante. Espero seguir evoluindo e chegar o mais próximo do meu melhor nível. Faz um bom tempo que não jogamos na base. Estamos maduros, é só olhar para cima – destacou Wesley em resposta à pergunta do Lance! em sua apresentação no Cruzeiro.
– Começamos cedo no profissional. No futebol, quanto mais aprendemos, melhor. Aprendemos diariamente. É buscar evoluir sempre. No futebol, se não evoluímos, ficamos para trás. Sempre temos que aprender e buscar melhorar – disse João Costa.
Amigos de outros tempos
Com idades iguais, Wesley e João Costa atuaram juntos nas categorias de base do Corinthians. Em suas apresentações no Cruzeiro, os reforços destacaram a amizade de longa data.
– A gente jogou junto há alguns anos, temos uma boa relação. Quando acertamos as negociações, conversamos. Ele é um velho amigo. Posso contar seu apelido? – brincou Wesley.
– Acho melhor não (risos). É um prazer voltar a jogar com ele. A felicidade dos pais, eu me senti feliz como se fosse ele, fazendo um gol no dia dos pais. Wesley merece, é muito esforçado. Teve anos difíceis, a gente conversava. Não tem vaidade, é como irmão – complementou João.
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