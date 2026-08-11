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Quem você prefere enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Sorteio de hoje não tem travas ou potes

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
11/08/2026 07:01
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Jhon Arias disputa bola em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).
Palmeiras e Cruzeiro são os dois times mais cotados nas casas de apostas para vencerem a Copa do Brasil (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

Todo sorteio de Copa do Brasil é a mesma coisa: os torcedores "escolhem" os adversários para o seu clube. A grande maioria acaba optando por um confronto mais fácil, já imaginando seu time nas fases mais agudas da competição. Porém, outros preferem os clássicos logo de cara.

Agora chegou a hora de você decidir: qual time você prefere enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil de 2026? Abaixo, você deve ordenar as equipes por ordem de preferência, da que você mais quer pegar, em cima, até as que você mais tema, embaixo:

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Há potes no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026?

Como não haverá restrições no sorteio, qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer outro clube. Com isso, três clássicos estaduais podem acontecer nas quartas de final: Atlético-MG x Cruzeiro, Grêmio x Internacional e Palmeiras x Santos.

Palmeiras e Santos decidiram a Copa do Brasil 2015 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Palmeiras e Santos decidiram a Copa do Brasil 2015 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Datas das quartas de final

As partidas de ida das quartas de final estão previstas para 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta devem acontecer em 2 e 3 de setembro. Além dos confrontos, o sorteio desta terça-feira também definirá os mandos de campo e o chaveamento da semifinal.

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Os oito clubes classificados para as quartas de final já acumulam R$ 9 milhões em premiação. Quem avançar para a semifinal receberá mais R$ 9 milhões. O vice-campeão da Copa do Brasil receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.

Onde assistir e horário do sorteio da Copa do Brasil

O sorteio das quartas de final será transmitido ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

📆 Data: terça-feira, 11 de agosto de 2026
⏰ Horário: 11h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: CBF TV (YouTube)

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