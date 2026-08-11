Análise: Como Kevin Castaño pode solucionar carência no Atlético? Volante chega como aposta do Galo para ocupar lacuna na equipe

O Atlético acertou a contratação do terceiro reforço da temporada. O volante colombiano Kevin Castaño, de 25 anos, chega ao Galo como uma aposta para solucionar uma das principais carências do elenco: a posição de primeiro volante.

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O Atlético acertou a contratação do terceiro reforço da temporada. O volante colombiano Kevin Castaño, de 25 anos, chega ao Galo como uma aposta para solucionar uma das principais carências do elenco: a posição de primeiro volante.

A função é uma das mais questionadas no Atlético nos últimos anos. O clube ainda não conseguiu encontrar um jogador que se firme no setor, tenha sequência e apresente características capazes de dar maior equilíbrio e qualidade à saída de bola da equipe.

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Atualmente, Eduardo Domínguez conta com dois jogadores de origem para a posição: Tomás Pérez e Alan Franco. Outros atletas do elenco, como Maycon, Cissé e Alexsander, também já foram utilizados na função, mas não possuem as características específicas de um primeiro volante para desempenhar o papel de forma natural.

Pérez foi contratado no início da janela vindo de empréstimo do Porto, mas ainda não conseguiu apresentar um desempenho que lhe garantisse sequência entre os titulares. Franco, por outro lado, é quem mais atua na posição sob o comando de Domínguez e vem sendo titular com frequência. O equatoriano, porém, é alvo de críticas da torcida principalmente pela dificuldade para iniciar as jogadas e dar maior verticalidade à construção. É justamente nesse aspecto que Castaño pode oferecer uma alternativa diferente.

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Como Castaño pode ajudar o Atlético?

Kevin Castaño tem como uma de suas principais características a capacidade de participar da construção desde os primeiros metros do campo. O volante procura se posicionar de maneira a oferecer linhas de passe aos zagueiros e encontrar alternativas para fazer a bola avançar.

Castaño gosta de participar ativamente da saída de bola. O volante sempre procura o passe progressivo, se aproxima da jogada e tenta dar ritmo ao time, alternando entre passes curtos para acelerar a circulação e bolas mais longas para quebrar linhas de marcação.

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O passe longo também aparece como uma de suas principais armas. Castaño tem qualidade para inverter o jogo e encontrar companheiros em regiões mais avançadas do campo, recurso que pode ser importante para uma equipe que enfrenta adversários mais fechados e precisa encontrar espaços para progredir.

O volante não é, por característica, um jogador que costuma aparecer constantemente na área adversária. Sua atuação está mais concentrada na construção das jogadas a partir de trás. Ainda assim, em determinadas situações, pode avançar até a entrada da área para oferecer uma opção de passe ou buscar uma finalização de média distância.

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Defensivamente, Castaño também apresenta um perfil diferente do tradicional primeiro volante conhecido pela forte combatividade e pelos duelos físicos. Sua contribuição sem a bola passa muito pela leitura do jogo.

O colombiano utiliza o posicionamento, a capacidade de antecipação e a interceptação para recuperar a posse. Em vez de depender apenas do confronto direto, procura ocupar os espaços corretamente, fazer coberturas e antecipar as jogadas adversárias.

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Esse perfil pode fazer com que Castaño seja uma peça importante para equilibrar o meio-campo do Atlético. Ao mesmo tempo em que oferece inteligência na proteção, o volante pode dar uma qualidade de saída que a equipe vem buscando.

Momento de Castaño

Castaño chega ao Atlético em um momento de baixa no River Plate. O clube argentino investiu cerca de R$ 70 milhões para contratar o volante no início de 2025, e o jogador viveu bons momentos em sua primeira temporada sob o comando de Marcelo Gallardo, mas depois perdeu espaço.

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Durante 2025, Castaño foi titular na maior parte do tempo e foi peça importante. O cenário, entretanto, mudou nesta temporada.

Com a chegada de Eduardo Coudet ao comando do River Plate, o colombiano perdeu espaço e passou a ser utilizado com menos frequência. Em 2026, disputou apenas sete partidas pelo clube argentino, ficando fora dos planos principais da comissão técnica.

Mesmo com o pouco espaço no River, Castaño continuou sendo observado pela seleção colombiana e foi convocado para a disputa da Copa do Mundo. O volante participou de duas partidas na fase de grupos, entrando no decorrer dos jogos.

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Chegada ao Atlético

Castaño chega ao Atlético por empréstimo de uma temporada junto ao River Plate, com opção de compra ao fim do vínculo.

O volante desembarcou em Belo Horizonte na madrugada deste sábado para domingo e, durante esta semana, realizará exames médicos e avaliações no clube antes de ser anunciado oficialmente.

Como não foi inscrito a tempo na Copa Sul-Americana, Castaño não poderá defender o Atlético contra o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da competição. A tendência é que o colombiano fique à disposição de Eduardo Domínguez para os próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, caso toda a documentação seja regularizada e seu nome seja publicado no BID.

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Castaño pela Colômbia (reprodução Instagram)

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