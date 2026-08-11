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Clássico à vista! Atlético encara o Cruzeiro nas quartas da Copa do Brasil

Sorteio foi realizado pela CBF na manhã desta terça-feira (10)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/08/2026 11:28
Atualizado há 3 minutos
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O Atlético conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio que definiu os confrontos desta fase da competição. O Galo terá um clássico mineiro pela frente e vai enfrentar o Cruzeiro em busca de uma vaga na semifinal.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio que definiu os confrontos desta fase da competição. O Galo terá um clássico mineiro pela frente e vai enfrentar o Cruzeiro em busca de uma vaga na semifinal.

O primeiro duelo será com mando do Cruzeiro, no Mineirão, enquanto a partida de volta será disputada na Arena MRV, com mando do Atlético. Os jogos de ida das quartas de final estão previstos para o dia 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta serão realizados nos dias 2 e 3 de setembro.

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Confira todos os duelos das quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio x Internacional
Cruzeiro x Atlético-MG
Vasco x Vitória
Palmeiras x Santos

Atlético na Copa do Brasil

O Atlético entrou na Copa do Brasil na quinta fase, ao lado das demais equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Na estreia, o Galo enfrentou o Ceará em um confronto equilibrado e precisou dos pênaltis para garantir a classificação.

No jogo de ida, disputado na Arena MRV, o Atlético venceu por 2 a 1 e levou a vantagem para a partida de volta. Porém, o Ceará devolveu o placar de 2 a 1 no segundo confronto, com o gol do Galo que levou para os pênaltis saindo nos minutos finais. A decisão, então, foi para os pênaltis. Éverson foi o grande destaque da disputa e defendeu cobranças importantes para garantir a classificação do Galo às oitavas de final.

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Na fase seguinte, o adversário foi o Juventude. O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0 na Arena MRV, deixando a decisão completamente aberta para o jogo de volta, no Alfredo Jaconi. Em Caxias do Sul, o Atlético conseguiu a classificação com uma vitória por 1 a 0. O gol saiu nos últimos instantes da partida, quando Alan Minda balançou as redes e garantiu a vaga do Galo nas quartas de final da competição.

Minda comemora gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Minda comemora gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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