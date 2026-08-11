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Ingressos de Atlético-MG x Grêmio estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes se enfrentam no próximo domingo (16) às 16h na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/08/2026 10:43
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Torcida Atlético Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Torcida Atlético Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
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O Atlético iniciou nesta terça-feira (17) a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (16) às 16h pela 23° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético iniciou nesta terça-feira (17) a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (16) às 16h pela 23° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.

Os ingressos estão a partir de R$ 29,90, no Inter Norte, para sócios GNV, e de R$ 33,90 no Inter Sul para o plano Forte e Vingador.

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Abertura das vendas dos ingressos

11/08 – 10h: GNV Instituto Galo (Aquisição até 15/08/26, às 16h)
11/08 – 10h: Forte e Vingador
11/08 – 14h: Internacional / Preto
11/08 – 17h: Prata
11/08 – 19h: Branco / Clubes
11/08 – 20h: GNV da Massa
12/08 – 09h: Adicionais
12/08 – 09h: Público Geral
12/08 – 12h: Visitante

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Preços dos Ingressos Atlético x Grêmio

Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 33,90
GNV Preto: R$ 39,95
GNV Prata: R$ 45,20
GNV Branco: R$ 50,85
GNV da Massa: R$ 113
GNV Clubes: R$ 56,50
Meia-entrada: R$ 56,50
Inteira: R$ 113

Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,84
Inteira: R$ 99,67

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Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 39
GNV Preto: R$ 45,50
GNV Prata: R$ 52
GNV Branco: R$ 58,50
GNV da Massa: R$ 130,00
GNV Clubes: R$ 65
Meia-entrada: R$ 65
Inteira: R$ 130

Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 42
GNV Preto: R$ 49
GNV Prata: R$ 56
GNV Branco: R$ 63
GNV da Massa: R$ 140
GNV Clubes: R$ 70
Meia-entrada: R$ 70
Inteira: R$ 140

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Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60
GNV Preto: R$ 70
GNV Prata: R$ 80
GNV Branco: R$ 90
GNV da Massa: R$ 200
GNV Clubes: R$ 100
Meia-entrada: R$ 100
Inteira: R$ 200

Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60
GNV Preto: R$ 70
GNV Prata: R$ 80
GNV Branco: R$ 90
GNV da Massa: R$ 200
GNV Clubes: R$ 100
Meia-entrada: R$ 100
Inteira: R$ 200

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Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 76,50
GNV Preto: R$ 89,25
GNV Prata: R$ 102,00
GNV Branco: R$ 114,75
GNV da Massa: R$ 255
GNV Clubes: R$ 127,50
Meia-entrada: R$ 127,50
Inteira: R$ 255

Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 90
GNV Preto: R$ 105
GNV Prata: R$ 120
GNV Branco: R$ 135
GNV da Massa: R$ 300
GNV Clubes: R$ 150
Meia-entrada: R$ 150
Inteira: R$ 300

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Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 95,70
GNV Preto: R$ 111,65
GNV Prata: R$ 127,60
GNV Branco: R$ 143,55
GNV da Massa: R$ 319
GNV Clubes: R$ 159,50
Meia-entrada: R$ 159,50
Inteira: R$ 319,00

Lounge Oeste / GNV Premium (Portão 1): R$ 600,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 400,00
Lounge 1908 / Bhrama Leste (Portão 8): R$ 500,00

TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 127,00 / Meia: R$ 63,50
12/08 – 12h
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

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Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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