Lucas Silva bate marca histórica no Cruzeiro
O meio-campista está em sua terceira passagem pelo clube
O volante Lucas Silva voltou a jogar no último domingo (9), ao entrar em campo no segundo tempo do duelo do Cruzeiro contra o Mirassol, pelo Brasileirão. Com a participação, ele se tornou o 24º jogador com mais partidas disputadas pela Raposa.
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O meio-campista alcançou 345 jogos pelo Cabuloso. O 'Príncipe' está em sua terceira passagem pelo clube mineiro. Revelado pela equipe, integrou o elenco bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 e bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018.
Além de Lucas Silva, Lucas Romero também está entre os 50 jogadores com mais jogos na história do Cruzeiro. 'El Perro' tem 297 partidas pela equipe e ocupa a 31ª posição no ranking divulgado pelo clube.
A Raposa divulgou os números explicando que são baseados em um acervo e revisões feitas pelo marketing do clube.
O líder do ranking de jogadores com mais partidas pelo clube é Fábio, que entrou em campo 976 vezes, com ampla vantagem para o segundo colocado, Zé Carlos, que atuou em 627 jogos.
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O Cruzeiro explicou que para a lista foram contabilizados 5621 jogos, desde 1921 e não foram contabilizados: jogos do Torneio Início, cujas partidas tinham tempo reduzido, partidas cujo resultado foi definido por WO, amistosos sem informações de atletas, placar ou equipe adversária e jogos cuja equipe fosse formada por um combinado de jogadores do Cruzeiro com jogadores de outros times.
Confira a lista de 50 jogadores com mais jogos pelo Cruzeiro
01 – Fábio (2000, 2005-21) – 976 jogos
02 – Zé Carlos (1965-77) – 627 jogos
03 – Dirceu Lopes (1963-77, 1979) – 605 jogos
04 – Piazza (1964-77) – 560 jogos
05 – Eduardo Amorim (1970-81) – 555 jogos
06 – Raul Plassmann (1966-78) – 551 jogos
07 – Vanderlei (1969-78) – 536 jogos
08 – Henrique (2008-11, 2013-19, 2020) – 525 jogos
09 – Joãozinho (1972-82, 1983-86) – 483 jogos
10 – Palhinha I (1968-76, 1983-84) – 452 jogos
11 – Ademir (1986-95) – 442 jogos
11 – Ricardinho (1994-02, 2007) – 442 jogos
12 – Darci Menezes (1967-78) – 424 jogos
13 – Vavá (1956-67) – 422 jogos
14 – Adelino (1943-59) – 413 jogos
15 – Nelinho (1973-82) – 410 jogos
16 – Pedro Paulo (1963-74) – 404 jogos
17 – Léo (2010-20) – 401 jogos
18 – Nonato (1990-97) – 393 jogos
19 – Douglas (1981-87, 1992-94) – 391 jogos
20 – Tostão (1963-72) – 378 jogos
21 – Geraldo II (1934-1955) – 364 jogos
22 – Marcelo Ramos (1995-96, 1997-00, 2001, 2002-03) – 363 jogos
23 – Raimundinho (1951-63) – 351 jogos
24 – Lucas Silva (2012-15, 2017-19, 2023 - atual) – 345 jogos
25 – Hilton Oliveira (1958-61, 1963-70) – 343 jogos
26 – Eduardo Lobinho (1982-87) – 313 jogos
27 – Dida (1994-98) – 305 jogos
27 – Zezinho Figueroa (1977-83) – 305 jogos
28 – Carlinhos Sabiá (1978-85) – 303 jogos
29 – Balu (1986-91) – 301 jogos
30 – Evaldo (1966-71, 1973-75) – 299 jogos
31 – Lucas Romero (2016-19, 2024 - atual) – 297 jogos
32 – Alcides (1931-35, 1937-48) – 295 jogos
33 – Sabú (1947-57) – 293 jogos
34 – Guerino (1947-59) – 290 jogos
35 – Cleisson (1992-93, 1994, 1995-97) – 287 jogos
35 – Roberto Batata (1969-76) – 287 jogos
36 – Édson (1986-90, 1992) – 284 jogos
37 – Moraes (1969-79) – 281 jogos
38 – Paulo César Borges (1989-93, 1998-99) – 263 jogos
39 – Niginho (1929-32, 1935-37, 1939-47) – 261 jogos
40 – Cris (1999-04) – 260 jogos
41 – Luiz Cosme (1977-81, 1982-85) – 259 jogos
42 – Luís Fernando Flores (1990-97) – 256 jogos
42 – Natal (1964-71) – 256 jogos
43 – Bengala (1927-39) – 255 jogos
44 – Célio Lúcio (1991-97) – 251 jogos
45 – Neco (1965-71) – 249 jogos
46 – Bené (1946-56) – 243 jogos
47 – Luiz Antônio (1978-83, 1985-86) – 241 jogos
48 – Jonathan (2004-10) – 240 jogos
49 – Massinha (1958-66) – 239 jogos
50 – Geraldo Cantini (1927-45) – 235 jogos
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