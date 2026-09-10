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Diniz evita vantagem ao Corinthians e projeta decisão

Diniz falou sobre empate do Corinthians

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/09/2026 00:50
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Fernando Diniz
Diniz evitou falar sobre vantagem (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Fernando Diniz valorizou a maturidade do Corinthians para buscar o empate diante do Estudiantes e evitou tratar o resultado como vantagem para qualquer um dos lados. Para o treinador, a equipe conseguiu corrigir a postura no segundo tempo e mostrou capacidade para competir mesmo em um cenário difícil fora de casa.

- Não tem nada decidido. É parecido com Rosario. Foi 0 a 0 lá com jogador a menos. O jogo na Arena foi duro. É um time que responde bem fora de casa. Eles empataram contra o Flamengo. Tem que se dedicar ao máximo no jogo de lá para poder fazer o nosso melhor. É um time que sabe jogar fora de casa, tem jogadores experientes e é um time muito organizado taticamente - destacou.

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Diniz também reconheceu que o Estudiantes teve uma oportunidade importante e destacou a defesa de Hugo Souza, mas fez uma comparação com os gols sofridos pelo Corinthians diante da Chapecoense.

- Eles podiam ter feito mais um gol, Hugo fez uma defesa importante, mas foi numa jogada esporádica. Diferente dos gols que tomamos contra a Chapecoense, os dois muito evitáveis. O fato de voltarmos mais soltos no segundo tempo fez toda a diferença e mostra a maturidade no time - completou.

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Fernando Diniz técnico do Corinthians, durante partida entre Coritiba x Corinthians
Fernando Diniz durante partida do Corinthians (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)

Como foi o empate do Corinthians?

Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (9), em La Plata, na Argentina, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a decisão da vaga ficou para a Neo Química Arena, no dia 16 de setembro. Uma vitória simples classifica o Timão.

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