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Kaio César destaca postura do Corinthians contra o Estudiantes

Corinthians empatou por 1 a 1

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/09/2026 00:01
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Kaio César marca o gol de empate do Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores
Kaio César marca o gol de empate do Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Após o empate com o Estudiantes, Kaio César destacou a dificuldade de jogar fora de casa e valorizou a atuação defensiva do Corinthians. O atacante também projetou a decisão na Neo Química Arena e ressaltou a importância do apoio da torcida para buscar a classificação. A equipe empatou na Argentina por 1 a 1.

- Libertadores é isso, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil aqui com a torcida deles. Era um jogo que eles iam atacar muito e a gente soube defender. A chance que tivemos conseguimos fazer o gol. Agora é levar o jogo para casa com o apoio da nossa torcida para conseguir a classificação - disse Kaio César.

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Kaio Cesar em gol do Corinthians
Kaio César marcou pelo Corinthians (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi o empate do Corinthians?

Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (9), em La Plata, na Argentina, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a decisão da vaga ficou para a Neo Química Arena, no dia 16 de setembro. Uma vitória simples classifica o Timão.

O Estudiantes começou pressionando e abriu o placar logo aos três minutos. Após cruzamento para a segunda trave, Guido Carrillo cabeceou sozinho, e Hugo Souza fez uma grande defesa. No rebote, porém, Alexis Castro apareceu livre e finalizou forte para marcar.

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Depois do gol, o clima esquentou, com Diniz cobrando o time à beira do campo e André Carrillo se envolvendo em uma discussão após falta no meio-campo. Aos 21 minutos, Memphis teve a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo, mas finalizou para fora. Na sequência, o Estudiantes continuou levando perigo, enquanto o jogo ficou cada vez mais quente com provocações dos dois lados. A primeira etapa terminou com vantagem do time argentino.

Aos três minutos, Kaio César marcou o gol de empate do Corinthians, após passe de Rodrigo Garro. Os primeiros minutos da etapa final foram repletos de tensão. Gabriel Paulista, inclusive, chegou a levar uma cotovelada na cabeça em uma disputa. O Corinthians, inclusive, mudou de postura pressionando mais em campo. Aos 19 minutos, Garro recebeu de Kaio César dentro da área e finalizou para fora, em uma boa jogada construída pelo lado direito. Um minuto depois, o Estudiantes respondeu com Carrillo, mas o cabeceio saiu torto e longe do gol.

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