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Vasco vive dia decisivo na janela de transferências e busca fechar com três reforços

Cruz-Maltino entra no penúltimo dia da janela com negociações por Richarlison, Matheus Gonçalves e Gabriel Pereira, que está praticamente fechado

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 05:00
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Richarlison corre com bola na mão para reiniciar jogo após marcar gol
Richarlison marcou gol do meio de campo na partida entre Arsenal e Tottenham (Foto: BEN STANSALL / AFP)

O Vasco vive um dia importante na janela de transferências. No penúltimo dia do período de contratações, o Cruz-Maltino ainda trabalha para reforçar o elenco e tem três nomes em pauta: o atacante Richarlison, do Tottenham, o ponta Matheus Gonçalves, do Al-Ahli, e o zagueiro Gabriel Pereira, do Copenhague.

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A negociação mais ambiciosa é por Richarlison, considerado a "cereja do bolo" pela diretoria vascaína. Diante da impossibilidade de um empréstimo, o Vasco apresentou uma proposta oficial pela contratação do atacante, com um modelo de pagamento parcelado a partir de 2027. O Tottenham se mostrou disposto a negociar, e as conversas seguem em andamento com muito otimismo da diretoria cruz-maltina.

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Na noite de quarta-feira (9), Richarlison revelou que pretende pedir a rescisão unilateral do contrato com o Tottenham para assinar com o Vasco após não ser inscrito na Premier League e ser alocado no time sub-21 do clube inglês. A situação pegou o Vasco de surpresa. O clube ainda aguarda uma resposta oficial dos Spurs e não sabe se a nova circunstância terá impacto positivo ou negativo na negociação.

Richarlison comemora título da Europa League pelo Tottenham (Foto: Josep Lago/AFP)
Richarlison comemora título da Europa League pelo Tottenham (Foto: Josep Lago/AFP)

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Outro nome na mira é Matheus Gonçalves, do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Revelado pelo Flamengo, o atacante é alvo de uma tentativa de empréstimo por parte do Vasco. O Botafogo também fez uma proposta com um salário consideravelmente superior ao jogador.

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O Vasco, porém, conta com um trunfo na negociação: o desejo do próprio Matheus Gonçalves. O jogador era vascaíno na infância e tem familiares torcedores do Cruz-Maltino. A transferência, no entanto, ainda depende do aval do Al-Ahli, e o Vasco aguarda uma resposta oficial do clube saudita.

Matheus Gonçalves pelo Al-Ahli
Matheus Gonçalves pelo Al-Ahli (Foto: Arquivo pessoal)

A negociação que está mais próxima de ser concretizada é a do zagueiro Gabriel Pereira, do Copenhague, da Dinamarca. O defensor deve desembarcar no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (10) para realizar exames médicos e, caso seja aprovado, assinar contrato com o Vasco.

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Gabriel Pereira com os braços abertos
Gabriel Pereira comemorando gol pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman, FCK Media)

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Com o fechamento da janela cada vez mais próximo, o Vasco corre contra o tempo para definir as três negociações e tentar terminar o período de transferências com novos reforços para a sequência da temporada.

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