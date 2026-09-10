Vasco vive dia decisivo na janela de transferências e busca fechar com três reforços
Cruz-Maltino entra no penúltimo dia da janela com negociações por Richarlison, Matheus Gonçalves e Gabriel Pereira, que está praticamente fechado
O Vasco vive um dia importante na janela de transferências. No penúltimo dia do período de contratações, o Cruz-Maltino ainda trabalha para reforçar o elenco e tem três nomes em pauta: o atacante Richarlison, do Tottenham, o ponta Matheus Gonçalves, do Al-Ahli, e o zagueiro Gabriel Pereira, do Copenhague.
➡️ Richarlison reage a publicação e insinua possibilidade de jogar de graça no Vasco
A negociação mais ambiciosa é por Richarlison, considerado a "cereja do bolo" pela diretoria vascaína. Diante da impossibilidade de um empréstimo, o Vasco apresentou uma proposta oficial pela contratação do atacante, com um modelo de pagamento parcelado a partir de 2027. O Tottenham se mostrou disposto a negociar, e as conversas seguem em andamento com muito otimismo da diretoria cruz-maltina.
Na noite de quarta-feira (9), Richarlison revelou que pretende pedir a rescisão unilateral do contrato com o Tottenham para assinar com o Vasco após não ser inscrito na Premier League e ser alocado no time sub-21 do clube inglês. A situação pegou o Vasco de surpresa. O clube ainda aguarda uma resposta oficial dos Spurs e não sabe se a nova circunstância terá impacto positivo ou negativo na negociação.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Outro nome na mira é Matheus Gonçalves, do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Revelado pelo Flamengo, o atacante é alvo de uma tentativa de empréstimo por parte do Vasco. O Botafogo também fez uma proposta com um salário consideravelmente superior ao jogador.
O Vasco, porém, conta com um trunfo na negociação: o desejo do próprio Matheus Gonçalves. O jogador era vascaíno na infância e tem familiares torcedores do Cruz-Maltino. A transferência, no entanto, ainda depende do aval do Al-Ahli, e o Vasco aguarda uma resposta oficial do clube saudita.
A negociação que está mais próxima de ser concretizada é a do zagueiro Gabriel Pereira, do Copenhague, da Dinamarca. O defensor deve desembarcar no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (10) para realizar exames médicos e, caso seja aprovado, assinar contrato com o Vasco.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Com o fechamento da janela cada vez mais próximo, o Vasco corre contra o tempo para definir as três negociações e tentar terminar o período de transferências com novos reforços para a sequência da temporada.
Tudo sobre
Vasco
Richarlison reage a publicação e insinua possibilidade de jogar de graça no VascoHá 9 horas
Vasco
Vasco não tem convocados, mas três crias do Cruz-Maltino chegam à Seleção BrasileiraHá 11 horas
Futebol Internacional
Cria do Vasco vira destaque nos Emirados Árabes e bate marcaHá 11 horas
Vasco
Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do TottenhamHá 15 horas
Vasco
Alvo do Vasco: como foram últimas temporadas do Richarlison na Europa?Há 16 horas
Fora de Campo
Nova postagem do Vasco acende expectativa por chegada de RicharlisonHá 17 horas
Mais LANCE!