Botafogo anuncia contratação do marroquino Hakim Ziyech
Atacante de 33 anos assina com o Glorioso até 2028
O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (10) a contratação do atacante marroquino Hakim Ziyech, de 33 anos, ex-Ajax e Chelsea, que estava no Wydad Casablanca, do Marrocos. O jogador assina contrato com o Glorioso até o fim de 2028.
Ziyech desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (8) para exames médicos e assinatura de vínculo com o Glorioso. O jogador foi recebido por membros da diretoria e dezenas de torcedores no Aeroporto do Galeão.
As tratativas aconteceram na última semana. Ziyech já havia gravado material para seu anúncio como reforço do Botafogo, mas as partes viram entrave no sábado (5), na parte da manhã, quanto a detalhes do projeto. Tudo foi contornado e a resposta positiva chegou ao clube horas depois.
Na última temporada, Hakim Ziyech disputou 16 jogos com a camisa do Wydad Casablanca e marcou nove gols. Semifinalista da Copa do Mundo em 2022, ele soma 64 partidas e 25 tentos anotados pela seleção de Marrocos.
Carreira de Ziyech
Hakim Ziyech se destacou com a camisa do Ajax, da Holanda, de 2016 a 2020, quando foi comprado pelo Chelsea a "peso de ouro". O atacante ficou em Londres por três temporadas, entrou em campo 107 vezes, marcou 14 gols e distribuiu 12 assistências. Pelos Blues, conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes da Fifa, este último sobre o Palmeiras.
O encerramento de sua passagem pelo futebol europeu ocorreu no Galatasaray, da Turquia. Ziyech acertou com o clube por empréstimo em 2023, sendo adquirido em definitivo na temporada seguinte. Pelo gigante de Istambul, o marroquino somou 13 participações diretas em gols ao longo de 34 partidas, conquistando dois títulos do Campeonato Turco e uma Supercopa da Turquia.
Em 2025, o ponta assinou sem custos com o Al-Duhail, do Catar, em uma passagem apagada. Em menos de um ano na equipe catari, somou apenas 800 minutos em campo, com um gol e uma assistência registrados. O último clube do atleta antes de acertar com o Alvinegro foi o Wydad Casablanca, único time do país de sua nacionalidade que defendeu na carreira.
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