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Botafogo anuncia contratação do marroquino Hakim Ziyech

Atacante de 33 anos assina com o Glorioso até 2028

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 10:17
Atualizado há 2 minutos
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Botafogo anuncia contratação do marroquinho Hakim Ziyech
Botafogo anuncia contratação do marroquinho Hakim Ziyech (fOTO: Divulgação/ Botafogo)

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (10) a contratação do atacante marroquino Hakim Ziyech, de 33 anos, ex-Ajax e Chelsea, que estava no Wydad Casablanca, do Marrocos. O jogador assina contrato com o Glorioso até o fim de 2028.

Ziyech desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (8) para exames médicos e assinatura de vínculo com o Glorioso. O jogador foi recebido por membros da diretoria e dezenas de torcedores no Aeroporto do Galeão.

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Desembarque do Ziyech no aeroporto, no Rio de Janeiro
Desembarque do Ziyech no aeroporto, no Rio de Janeiro (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

As tratativas aconteceram na última semana. Ziyech já havia gravado material para seu anúncio como reforço do Botafogo, mas as partes viram entrave no sábado (5), na parte da manhã, quanto a detalhes do projeto. Tudo foi contornado e a resposta positiva chegou ao clube horas depois.

Na última temporada, Hakim Ziyech disputou 16 jogos com a camisa do Wydad Casablanca e marcou nove gols. Semifinalista da Copa do Mundo em 2022, ele soma 64 partidas e 25 tentos anotados pela seleção de Marrocos.

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Carreira de Ziyech

Hakim Ziyech se destacou com a camisa do Ajax, da Holanda, de 2016 a 2020, quando foi comprado pelo Chelsea a "peso de ouro". O atacante ficou em Londres por três temporadas, entrou em campo 107 vezes, marcou 14 gols e distribuiu 12 assistências. Pelos Blues, conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes da Fifa, este último sobre o Palmeiras.

O encerramento de sua passagem pelo futebol europeu ocorreu no Galatasaray, da Turquia. Ziyech acertou com o clube por empréstimo em 2023, sendo adquirido em definitivo na temporada seguinte. Pelo gigante de Istambul, o marroquino somou 13 participações diretas em gols ao longo de 34 partidas, conquistando dois títulos do Campeonato Turco e uma Supercopa da Turquia.

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Em 2025, o ponta assinou sem custos com o Al-Duhail, do Catar, em uma passagem apagada. Em menos de um ano na equipe catari, somou apenas 800 minutos em campo, com um gol e uma assistência registrados. O último clube do atleta antes de acertar com o Alvinegro foi o Wydad Casablanca, único time do país de sua nacionalidade que defendeu na carreira.

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