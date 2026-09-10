Copa do Brasil: veja aproveitamento dos times dentro e fora de casa
Vasco tem 100% fora de casa, Atlético-MG, Grêmio e Palmeiras dominam como mandantes
O sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil colocou frente a frente quatro equipes que apresentam desempenhos bastante diferentes como mandantes e visitantes na competição. Em 2026, Grêmio e Palmeiras venceram todos os jogos disputados em casa, enquanto o Vasco tem aproveitamento máximo fora de seus domínios. O Atlético-MG, por sua vez, também apresenta desempenho superior como mandante.
Os confrontos foram definidos nesta quinta-feira (10), com o Grêmio recebendo o Atlético-MG no primeiro jogo e fazendo a partida de volta fora de casa. No outro duelo, o Palmeiras será mandante na ida contra o Vasco, que decidirá a classificação diante de sua torcida.
As partidas têm como datas-base os finais de semana de 1º e 8 de novembro. Os horários ainda serão definidos em conjunto com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão.
Grêmio e Palmeiras são perfeitos em casa
O Grêmio chega à semifinal com três vitórias em três partidas como mandante na Copa do Brasil. A equipe venceu o Confiança por 2 a 0, o Mirassol por 1 a 0 e o Internacional por 3 a 1. O aproveitamento é de 100%.
Fora de casa, o desempenho gremista é menor, mas ainda sem derrotas. Foram três partidas, com uma vitória e dois empates, rendimento de 55,6%. Com isso, o Grêmio soma quatro vitórias e quatro empates em nove jogos na atual edição.
O Palmeiras apresenta cenário semelhante dentro de casa. O time paulista também ganhou todas as três partidas que disputou como mandante: 3 a 0 sobre Jacuipense, 3 a 0 diante do Fortaleza e 3 a 0 contra o Santos. O aproveitamento também é de 100%.
Como visitante, porém, o rendimento cai para 44,4%, com uma vitória, um empate e uma derrota em três compromissos. No total, são cinco vitórias, um empate e três derrotas, com 59,3% de aproveitamento.
Vasco tem campanha perfeita como visitante
O Vasco apresenta o melhor desempenho fora de casa entre os quatro semifinalistas. A equipe venceu os três jogos disputados longe de São Januário na Copa do Brasil de 2026, alcançando 100% de aproveitamento.
O time carioca derrotou o Paysandu por 2 a 0, o Fluminense por 3 a 1 e o Vitória por 2 a 0. Além das três vitórias, o Vasco marcou sete gols e sofreu apenas dois nesse recorte.
Em casa, o cenário é diferente. Foram uma vitória e dois empates nos três jogos, resultado que representa 55,6% de aproveitamento. No geral, o Vasco tem quatro vitórias, três empates e duas derrotas na competição, com rendimento de 55,6%.
O Atlético-MG também apresenta melhor desempenho como mandante. São duas vitórias e um empate em três partidas em casa, com 77,8% de aproveitamento. Fora, a equipe soma uma vitória, um empate e uma derrota, chegando a 44,4%.
Números das equipes últimas três edições
O retrospecto acumulado entre 2023 e 2025 mostra uma diferença menor entre os quatro clubes. O Atlético-MG lidera o grupo nesse período, com 53% de aproveitamento em 22 partidas, seguido pelo Vasco, com 50% em 24 jogos. O Palmeiras aparece logo depois, com 48% de aproveitamento em 14 partidas, enquanto o Grêmio tem 46% em 18 compromissos.
Na edição atual, entretanto, os números de casa e fora mostram cenários mais específicos. Enquanto Grêmio e Palmeiras chegam à semifinal sem perder como mandantes e com 100% de aproveitamento nesse recorte, o Vasco ainda não deixou pontos pelo caminho como visitante.
Os mandos definidos pelo sorteio ficaram assim:
Ida
- Grêmio x Atlético-MG
- Palmeiras x Vasco
Volta
- Atlético-MG x Grêmio
- Vasco x Palmeiras
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