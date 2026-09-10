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Copa do Brasil: veja aproveitamento dos times dentro e fora de casa

Vasco tem 100% fora de casa, Atlético-MG, Grêmio e Palmeiras dominam como mandantes

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 11:49
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Troféu da Copa do Brasil na sede da CBF
Troféu da Copa do Brasil na sede da CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

O sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil colocou frente a frente quatro equipes que apresentam desempenhos bastante diferentes como mandantes e visitantes na competição. Em 2026, Grêmio e Palmeiras venceram todos os jogos disputados em casa, enquanto o Vasco tem aproveitamento máximo fora de seus domínios. O Atlético-MG, por sua vez, também apresenta desempenho superior como mandante.

Os confrontos foram definidos nesta quinta-feira (10), com o Grêmio recebendo o Atlético-MG no primeiro jogo e fazendo a partida de volta fora de casa. No outro duelo, o Palmeiras será mandante na ida contra o Vasco, que decidirá a classificação diante de sua torcida.

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As partidas têm como datas-base os finais de semana de 1º e 8 de novembro. Os horários ainda serão definidos em conjunto com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão.

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Grêmio e Palmeiras são perfeitos em casa

O Grêmio chega à semifinal com três vitórias em três partidas como mandante na Copa do Brasil. A equipe venceu o Confiança por 2 a 0, o Mirassol por 1 a 0 e o Internacional por 3 a 1. O aproveitamento é de 100%.

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Fora de casa, o desempenho gremista é menor, mas ainda sem derrotas. Foram três partidas, com uma vitória e dois empates, rendimento de 55,6%. Com isso, o Grêmio soma quatro vitórias e quatro empates em nove jogos na atual edição.

O Palmeiras apresenta cenário semelhante dentro de casa. O time paulista também ganhou todas as três partidas que disputou como mandante: 3 a 0 sobre Jacuipense, 3 a 0 diante do Fortaleza e 3 a 0 contra o Santos. O aproveitamento também é de 100%.

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Como visitante, porém, o rendimento cai para 44,4%, com uma vitória, um empate e uma derrota em três compromissos. No total, são cinco vitórias, um empate e três derrotas, com 59,3% de aproveitamento.

Vasco tem campanha perfeita como visitante

O Vasco apresenta o melhor desempenho fora de casa entre os quatro semifinalistas. A equipe venceu os três jogos disputados longe de São Januário na Copa do Brasil de 2026, alcançando 100% de aproveitamento.

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O time carioca derrotou o Paysandu por 2 a 0, o Fluminense por 3 a 1 e o Vitória por 2 a 0. Além das três vitórias, o Vasco marcou sete gols e sofreu apenas dois nesse recorte.

Em casa, o cenário é diferente. Foram uma vitória e dois empates nos três jogos, resultado que representa 55,6% de aproveitamento. No geral, o Vasco tem quatro vitórias, três empates e duas derrotas na competição, com rendimento de 55,6%.

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O Atlético-MG também apresenta melhor desempenho como mandante. São duas vitórias e um empate em três partidas em casa, com 77,8% de aproveitamento. Fora, a equipe soma uma vitória, um empate e uma derrota, chegando a 44,4%.

Números das equipes últimas três edições

O retrospecto acumulado entre 2023 e 2025 mostra uma diferença menor entre os quatro clubes. O Atlético-MG lidera o grupo nesse período, com 53% de aproveitamento em 22 partidas, seguido pelo Vasco, com 50% em 24 jogos. O Palmeiras aparece logo depois, com 48% de aproveitamento em 14 partidas, enquanto o Grêmio tem 46% em 18 compromissos.

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Na edição atual, entretanto, os números de casa e fora mostram cenários mais específicos. Enquanto Grêmio e Palmeiras chegam à semifinal sem perder como mandantes e com 100% de aproveitamento nesse recorte, o Vasco ainda não deixou pontos pelo caminho como visitante.

Os mandos definidos pelo sorteio ficaram assim:

Ida

  • Grêmio x Atlético-MG
  • Palmeiras x Vasco

Volta

  • Atlético-MG x Grêmio
  • Vasco x Palmeiras

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