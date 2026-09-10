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CBF confirma Mané Garrincha como estádio da final da Copa do Brasil

Decisão em jogo único será em 6 de dezembro e irá encerrar calendário nacional

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 11:22
Atualizado há 39 minutos
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Estádio Mané Garrincha
Estádio Mané Garrincha, em Brasília, vai sediar final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Arena BSB)

A CBF confirmou que o estádio Mané Garrincha, em Brasília, irá sediar a final da Copa do Brasil, que pela primeira vez será realizada em jogo único. A decisão será em 6 de dezembro e irá marcar o fim da temporada no futebol brasileiro.

➡️Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

Desde que a CBF confirmou que a competição passaria a ter final em jogo único, ainda no ano passado, o Mané Garrincha surgiu como favorito. Duas coisas sempre pesaram a favor do estádio de Brasília: a logística, com ampla oferta de voos e hospedagem; e o fato de ser uma sede neutra, sem risco de oferecer ganho adicional a um dos finalistas.

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A confederação também tem boa relação com os gestores do estádio e com o governo local. A Seleção Brasileira jogou três partidas no Mané Garrincha desde 2019, e a arena sediou quatro decisões da Supercopa do Brasil desde 2020, incluindo a deste ano.

No início de agosto, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), encaminhou ofício à CBF oferecendo o estádio de Brasília como palco da final da Copa do Brasil. "Brasília reúne condições estruturais, logísticas e institucionais plenamente compatíveis com a dimensão esportiva, econômica e simbólica da principal competição eliminatória do futebol brasileiro", sustentava o texto, segundo o G1.

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Estádio Mané Garrincha, em Brasília
Estádio Mané Garrincha, em Brasília, sediou quatro finais de Supercopa (Divulgação/Arena Mané Garrincha)

Semifinais da Copa do Brasil serão em novembro

As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas nos dois primeiros finais de semana de novembro, entre Palmeiras x Vasco e Atlético-MG x Grêmio. Os jogos serão de ida e volta, e a ordem dos mandos de campo foi definida em sorteio na CBF nesta quinta-feira (10).

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