Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dorival Júnior define se São Paulo vai poupar jogadores contra o Palmeiras

Jogo será neste sábado

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/09/2026 06:02
Favorite o Lance! no Google
dorival jr
Dorival no comando do Tricolor (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Se a decisão contra o Boca Juniors na próxima semana tem um peso do São Paulo chegar para resolver no Morumbis, mesmo em desvantagem, existe uma outra dificuldade no caminho. Neste sábado, a equipe enfrenta o Palmeiras, em clássico que será disputado no Nubank Parque. A partir daí, surge um questionamento: Dorival vai poupar o elenco?

Existem alguns pontos que entram em consideração. Calleri será desfalque certo contra o Boca Juniors. O argentino levou seu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na decisão. Ou seja, não seria problema jogar o clássico. Por outro lado, Luciano preocupa. O camisa 10 deixou a Bombonera com um incômodo no joelho, que ele estava sentido desde o jogo contra o Atlético. Jogando no sacrifício, o sintético do Nubank Parque poderia ser um problema.

continua após a publicidade

Após a partida, em coletiva de imprensa, Dorival Júnior explicou qual poderia ser a estratégia. Nas suas palavras, poupar não seria opção. Vale destacar que o treinador soma somente duas vitórias no Campeonato Brasileiro desde quando assumiu o time.

– Vamos pensar no que fazer. O Boca pode fazê-lo (poupar), nós não podemos em um momento como esse. Estamos também com problemas no Campeonato Brasileiro. Todos sabem das dificuldades e da complexidade de um campeonato como o nosso. Vamos pensar agora no Palmeiras e após a partida voltaremos a pensar no Boca – disse Dorival.

continua após a publicidade

– Jogamos no sábado e não tivemos problema nenhum. Fisicamente fizemos um jogo parelho com o Boca. Ao final do jogo, ainda estávamos buscando nosso gol. Não sentimos em momento nenhum - completou.

Dorival Júnior pelo São Paulo
Dorival Júnior falou sobre o clássico antes de decisão (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Como foi a derrota do São Paulo?

O São Paulo começou melhor e conseguiu controlar a posse de bola nos primeiros minutos, dificultando a saída do Boca. A principal chance da equipe veio quando Iago cruzou para Luciano, livre na marca do pênalti, cabecear para boa defesa de Montero. O Boca respondeu na sequência e passou a chegar com mais perigo, principalmente em jogada de Velasco com Merentiel, que terminou com cabeceio de Flores e finalização de Velasco no rebote.

continua após a publicidade

Do lado Tricolor, a melhor chance surgiu com Luciano, que passou nas costas da marcação e acionou Iago pela linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro na direção da marca do pênalti, Calleri apareceu para finalizar, mas pegou mal na bola e mandou para fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas oportunidades perdidas pelo lado brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Se o primeiro tempo foi de gols perdidos do São Paulo, o Boca soube responder no retorno do intervalo. Após cobrança de escanteio de Paredes, a defesa do São Paulo não conseguiu afastar a jogada, e Merentiel aproveitou para colocar os argentinos em vantagem.

continua após a publicidade

O Boca, por outro lado, passou a explorar os espaços e chegou a recuperar bolas perigosas após erros na saída tricolor. Aos 29 minutos do segundo tempo, o clima esquentou com Domingos Duarte expulso após uma dividida com Paredes. O zagueiro do São Paulo chegou de carrinho e o argentino ficou caído no gramado.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Nicolas Bosshardt em ação pelo São paulo

São Paulo

Nicolas passa por cirurgia no joelho e desfalca o São Paulo

Há 11 horas
Boca jogará no Morumbis pelo empate após vitória por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Fora de Campo

Erro de arbitragem em São Paulo x Boca Juniors repercute

Há 18 horas
Boca jogará no Morumbis pelo empate após vitória por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Hernanes destaca ponto-chave na derrota do São Paulo

Há 19 horas
Calleri contra o Boca

São Paulo

São Paulo perde Calleri para decisão contra o Boca

Há 1 dia
dorival no comando do são paulo

São Paulo

Dorival admite frustração com derrota do São Paulo para o Boca

Há 1 dia
luciano pelo São Paulo

São Paulo

Luciano revela se há possível lesão após partida contra o Boca

Há 1 dia
Mais LANCE!
Domingos Duarte pelo São Paulo

Domingos Duarte manda recado após derrota do São Paulo para o Boca

são paulo e boca em campo

São Paulo perde para o Boca na Bombonera e decide vaga no Morumbis

Merentiel marca o gol em Boca Juniors e São Paulo

Veja gol em Boca Juniors x São Paulo: Merentiel marca

Luciano perde gol em Boca Juniors e São Paulo, pela Copa Sul-Americana

Gol perdido em Boca Juniors x São Paulo irrita torcedores: 'Não pode'

Dorival Júnior pelo São Paulo

Com Calleri de volta, São Paulo define escalação para enfrentar o Boca

Calleri, Boca Juniors

Calleri volta à Bombonera onde virou ídolo do Boca e reencontra seu passado

Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Luciano comemora o gol da vitória do São Paulo sobre o Atético-MG

Tironi no Lance!: São Paulo curte paz rara. Palmeiras e Corinthians flertam com crise

Time do Boca Juniors perfilado antes de jogo contra o O'Higgins pela Sul-Americana

Boca Juniors x São Paulo: como chega a equipe argentina

boca x são paulo

Boca Juniors x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Estádio do Boca lotado

Boca Juniors x São Paulo: veja o histórico do confronto

Luciano, do São Paulo, comemora gol contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Análise tática do Guffo: Dorival encontrou seu São Paulo ideal

Dorival no comando do São Paulo

São Paulo viaja para enfrentar o Boca com novidades; veja provável escalação