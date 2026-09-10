Dorival Júnior define se São Paulo vai poupar jogadores contra o Palmeiras

Se a decisão contra o Boca Juniors na próxima semana tem um peso do São Paulo chegar para resolver no Morumbis, mesmo em desvantagem, existe uma outra dificuldade no caminho. Neste sábado, a equipe enfrenta o Palmeiras, em clássico que será disputado no Nubank Parque. A partir daí, surge um questionamento: Dorival vai poupar o elenco?

Existem alguns pontos que entram em consideração. Calleri será desfalque certo contra o Boca Juniors. O argentino levou seu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na decisão. Ou seja, não seria problema jogar o clássico. Por outro lado, Luciano preocupa. O camisa 10 deixou a Bombonera com um incômodo no joelho, que ele estava sentido desde o jogo contra o Atlético. Jogando no sacrifício, o sintético do Nubank Parque poderia ser um problema.

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Após a partida, em coletiva de imprensa, Dorival Júnior explicou qual poderia ser a estratégia. Nas suas palavras, poupar não seria opção. Vale destacar que o treinador soma somente duas vitórias no Campeonato Brasileiro desde quando assumiu o time.

– Vamos pensar no que fazer. O Boca pode fazê-lo (poupar), nós não podemos em um momento como esse. Estamos também com problemas no Campeonato Brasileiro. Todos sabem das dificuldades e da complexidade de um campeonato como o nosso. Vamos pensar agora no Palmeiras e após a partida voltaremos a pensar no Boca – disse Dorival.

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– Jogamos no sábado e não tivemos problema nenhum. Fisicamente fizemos um jogo parelho com o Boca. Ao final do jogo, ainda estávamos buscando nosso gol. Não sentimos em momento nenhum - completou.

Dorival Júnior falou sobre o clássico antes de decisão (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Como foi a derrota do São Paulo?

O São Paulo começou melhor e conseguiu controlar a posse de bola nos primeiros minutos, dificultando a saída do Boca. A principal chance da equipe veio quando Iago cruzou para Luciano, livre na marca do pênalti, cabecear para boa defesa de Montero. O Boca respondeu na sequência e passou a chegar com mais perigo, principalmente em jogada de Velasco com Merentiel, que terminou com cabeceio de Flores e finalização de Velasco no rebote.

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Do lado Tricolor, a melhor chance surgiu com Luciano, que passou nas costas da marcação e acionou Iago pela linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro na direção da marca do pênalti, Calleri apareceu para finalizar, mas pegou mal na bola e mandou para fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas oportunidades perdidas pelo lado brasileiro.

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Se o primeiro tempo foi de gols perdidos do São Paulo, o Boca soube responder no retorno do intervalo. Após cobrança de escanteio de Paredes, a defesa do São Paulo não conseguiu afastar a jogada, e Merentiel aproveitou para colocar os argentinos em vantagem.

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O Boca, por outro lado, passou a explorar os espaços e chegou a recuperar bolas perigosas após erros na saída tricolor. Aos 29 minutos do segundo tempo, o clima esquentou com Domingos Duarte expulso após uma dividida com Paredes. O zagueiro do São Paulo chegou de carrinho e o argentino ficou caído no gramado.

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