Mais um encontro imperdível está confirmado no Fut&Papo. Nesta quinta-feira, às 12h, o programa do Lance! exibe um novo episódio no Lance!TV com a presença de René Simões, um dos técnicos mais experientes e respeitados do futebol mundial. Inscreva-se no Lance! no Youtube.

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Conhecido por comandar a histórica campanha da seleção da Jamaica na Copa do Mundo de 1998 — a primeira participação do país no torneio —, René construiu uma trajetória marcada por desafios e conquistas dentro e fora do Brasil. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes tradicionais do futebol carioca, como Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama, além de experiências internacionais, incluindo a seleção da Costa Rica e equipes do futebol árabe.

No episódio, o espectador pode esperar muito mais do que uma entrevista tradicional. O bate-papo se transforma em uma verdadeira aula sobre futebol, gestão de grupo e liderança, com reflexões de quem vivenciou diferentes culturas e contextos dentro do esporte.

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➡️René Simões relembra momento marcante com Jimmy Cliff: 'Apaixonado pelo Brasil'

René Simões é o convidado desta quinta-feira do Fut&Papo, do Lance!TV (Foto: Arte/Lance!)

Sobre o Fut&Papo do Lance!TV

O Fut&Papo é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht. A conversa promete conteúdo rico e envolvente, sendo uma excelente pedida para quem quer entender o futebol além das quatro linhas.

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