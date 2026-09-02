RB Bragantino anuncia contratação de Wallace Yan

O Red Bull Bragantino anunciou de forma oficial, nesta quarta-feira (2), a contratação do atacante Wallace Yan, de 21 anos. Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o jogador já realizou exames médicos em Bragança Paulista, cumpriu os trâmites burocráticos e assinou um vínculo de longo prazo com a equipe do interior paulista, válido por cinco temporadas, até 2031.

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Destaque da base com Filipe Luís, o meia-atacante de 21 anos encerra sua trajetória vitoriosa no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A transferência encerra uma longa especulação entre os dois clubes. Em janeiro deste ano, os times estiveram próximos de um acordo por 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação da época), mas divergências no modelo de parcelamento travaram o negócio no início da temporada.

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Valores e os detalhes da negociação

Apesar de os valores oficiais não terem sido divulgados pelas partes, o Massa Bruta desembolsou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,5 milhões na cotação atual) para adquirir 70% dos direitos econômicos do atacante.

Como parte do acordo firmado com o clube carioca, o Bragantino também cedeu em definitivo o jovem Juliano Viana ao Flamengo, integrando a promessa ao elenco do Ninho do Urubu.

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Trajetória e títulos pelo Flamengo

Wallace Yan se destacou nas divisões de base sob o comando de Filipe Luís durante a temporada de 2024. Com o desempenho em alta, o meia-atacante foi promovido em definitivo ao grupo principal.

No último ano pelo clube rubro-negro, o jogador viveu seu período de maior frequência em campo:

Estatísticas: 33 partidas disputadas, com sete gols marcados e quatro assistências distribuídas.

Títulos no currículo: Integrou o elenco profissional nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além de ter viajado com a delegação para a disputa da Copa Intercontinental, no Catar.

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