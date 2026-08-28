Flamengo encaminha saída de Wallace Yan ao RB Bragantino
Atacante de 21 anos deve render 6 milhões de euros por 70% dos direitos
Além de acertar a saída de Gonzalo Plata, o Flamengo também encaminhou a transferência de Wallace Yan. O Garoto do ninho, de 21 anos, tem negociação encaminhada para vestir as cores do RB Bragantino, em negociação que deve girar em torno de R$ 36 milhões.
As conversas entre Flamengo e RB Bragantino indicam a venda de 70% dos direitos econômicos do jogador ao Massa Bruta. A informação foi publicada, inicialmente, pelo canal "Paparazzo Rubro-Negro", e confirmada pela reportagem do Lance!.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Flamengo e RB Bragantino já vinham negociando desde o início do ano
Em janeiro deste ano, Flamengo e RB Bragantino firmaram um acordo pela transferência de Wallace Yan, em transação na casa dos 10 milhões de euros. Entretanto, os clubes não chegaram a um denominador comum pela forma de pagamento, e a negociação foi encerrada. Na época, o jogador chegou a se despedir do Rubro-Negro.
Números de Wallace Yan pelo Flamengo
Em 53 jogos pelo time principal do Flamengo, Wallace Yan marcou nove gols e fez parte de nove conquistas pelo clube.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Flamengo acerta venda de Plata ao Dínamo de Moscou; jogador não encara o BotafogoHá 28 minutos
Flamengo
Flamengo encaminha venda de Gonzalo Plata para clube da RússiaHá 15 horas
Flamengo
Conmebol define datas e horários de Flamengo x Independiente del Valle na LibertadoresHá 19 horas
Flamengo
Emerson Royal reconhece queda do Flamengo e afasta desculpa por desgaste físicoHá 19 horas
Flamengo
Rossi rebate críticas no Flamengo: 'Se ligasse, iria embora em seis meses'Há 20 horas
Flamengo
Danilo revela desejo de renovar com o Flamengo e mira despedida com títuloHá 22 horas
Mais LANCE!