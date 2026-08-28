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Flamengo encaminha saída de Wallace Yan ao RB Bragantino

Atacante de 21 anos deve render 6 milhões de euros por 70% dos direitos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 11:13
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Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne
Wallace Yan durante partida do Flamengo (Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo)

Além de acertar a saída de Gonzalo Plata, o Flamengo também encaminhou a transferência de Wallace Yan. O Garoto do ninho, de 21 anos, tem negociação encaminhada para vestir as cores do RB Bragantino, em negociação que deve girar em torno de R$ 36 milhões.

As conversas entre Flamengo e RB Bragantino indicam a venda de 70% dos direitos econômicos do jogador ao Massa Bruta. A informação foi publicada, inicialmente, pelo canal "Paparazzo Rubro-Negro", e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Wallace Yan com o Troféu do Algarve após vitória do Flamengo sobre o Benfica
Wallace Yan com o Troféu do Algarve após vitória do Flamengo sobre o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Flamengo e RB Bragantino já vinham negociando desde o início do ano

Em janeiro deste ano, Flamengo e RB Bragantino firmaram um acordo pela transferência de Wallace Yan, em transação na casa dos 10 milhões de euros. Entretanto, os clubes não chegaram a um denominador comum pela forma de pagamento, e a negociação foi encerrada. Na época, o jogador chegou a se despedir do Rubro-Negro.

Números de Wallace Yan pelo Flamengo

Em 53 jogos pelo time principal do Flamengo, Wallace Yan marcou nove gols e fez parte de nove conquistas pelo clube.

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