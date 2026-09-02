Cruzeiro vive crise criativa na temporada; veja estatísticas

No clássico contra o Atlético-MG na última terça-feira (1º), a Raposa fez seu oitavo jogo com menos gols esperados (xG) que o adversário. Este é um dado que evidencia a crise criativa que o Cruzeiro vive neste momento da temporada.

A Raposa não cria mais que seus adversários desde a vitória por 2 a 0 contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil. Na ocasião, teve xG 2,65 contra 0,04 dos catarinenses. Desde então, mesmo nas vitórias, criou menos.

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Gols esperados (xG) do Cruzeiro nos últimos jogos (dados 365Scores)

Cruzeiro 2.65 x 0.04 Chapecoense Cruzeiro 0.68 x 1.31 Mirassol Cruzeiro 0.53 x 1.15 Flamengo Corinthians 1.36 x 1.28 Cruzeiro Flamengo 2.23 x 0.48 Cruzeiro Cruzeiro 1.05 x 1.24 Flamengo Cruzeiro 0.44 x 0.57 Alético-MG Vasco 3,24 x 0,64 Cruzeiro Atlético 2.29 x 1.44 Cruzeiro

Cruzeiro tem chutado menos que os adversários

Nas últimas oito partidas, desde a vitória por 3 a 1 contra o Mirassol, o Cruzeiro finalizou menos que os adversários em seis jogos. Nesse intervalo, a equipe teve mais finalizações que os rivais apenas na vitória por 2 a 1 contra o Flamengo pelo Brasileirão e no jogo de ida contra o Atlético-MG.

Os números pioram quando o assunto são finalizações certas. A Raposa acertou o alvo mais que os oponentes em uma partida, contra o Flamengo, com 6 a 3.

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Gerson em jogo contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira dados de chutes do Cruzeiro nos últimos oito jogos

Cruzeiro 11 (3) x 13 (4) Mirassol Cruzeiro 11 (1) x 15 (5) Flamengo Corinthians 20 (6) x 15 (6) Cruzeiro Flamengo 24 (9) x 14 (3) Cruzeiro Cruzeiro 24 (6) x 14 (3) Flamengo Cruzeiro 12 (1) x 10 (3) Atlético-MG Vasco 21 (9) x 11 (6) Cruzeiro Atlético 28 (8) x 12 (4) Cruzeiro

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Poucos chutes dentro da área e poucas grandes chances

No recorte dos últimos oito confrontos, o time liderado por Artur Jorge finalizou mais que seus adversários dentro da área em um jogo, contra o Flamengo (11x9), e ficou em igualdade contra o Mirassol (8x8). Além disso, tem média de 6,75 contra 12 dos rivais, números que evidenciam ainda mais a crise criativa do Cruzeiro.

Dados de chutes de dentro da área do Cruzeiro

Cruzeiro 8 x 8 Mirassol Cruzeiro 7 x 10 Flamengo Corinthians 11 x 10 Cruzeiro Flamengo 14 x 5 Cruzeiro Cruzeiro 11 x 9 Flamengo Cruzeiro 2 x 8 Atlético-MG Vasco 17 x 4 Cruzeiro Atlético 19 x 7 Cruzeiro

Além disso, a Raposa também não tem tido muitas chances claras. Foram nove nos últimos oito duelos. Nesse período, não criou nenhuma contra Flamengo e Atlético-MG.

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Chances claras do Cruzeiro nos últimos oito jogos

Cruzeiro 3 x 2 Mirassol Cruzeiro 1 x 1 Flamengo Corinthians 1 x 1 Cruzeiro Flamengo 3 x 0 Cruzeiro Cruzeiro 2 x 4 Flamengo Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG Vasco 5 x 1 Cruzeiro Atlético 2 x 1 Cruzeiro

Como o Cruzeiro vê o cenário?

Após o empate em 0 a 0 contra o Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em entrevista coletiva, Artur Jorge respondeu a pergunta do Lance! e admitiu a dificuldade da equipe para chegar à área do adversário no clássico.

– Foi uma falta de encontrar esse caminho. Sabíamos que viriam com uma linha de cinco jogadores, com três zagueiros e laterais. Sabíamos que faziam do lado direito, com o Cuello, fechar a linha. Sabíamos que poderia acontecer, que teriam um bloco médio e baixo. Empurramos a equipe para trás, mas faltou capacidade para encontrar o caminho para a baliza. Menos finalizações, agressividade ofensiva, isso que temos que corrigir para o segundo jogo. Isso parece que nos faltou do que qualquer outro tipo de situação – avaliou.

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Na última terça-feira, no entanto, ao ser questionado pela reportagem do Lance!, o meio-campista Matheus Pereira não concordou que há crise criativa no Cruzeiro.

– O jogo ficou marcado. Estávamos dominando, óbvio que sofríamos em algum momento. Nosso jogo ficou condicionado por isso. Estou muito chateado, era uma competição que queríamos o título. Temos que levantar a cabeça, entender o que podemos fazer de diferente para não bater na trave novamente. Para que possamos conquistar nossos objetivos. Agora nosso objetivo maior é colocar o Cruzeiro na Libertadores – complementou Matheus Pereira.