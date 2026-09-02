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Com novidade, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Mirassol

Flamengo enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira em rodada atrasada do Brasileirão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 16:50
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Leonardo Jardim à beira do campo durante duelo entre Flamengo e Cruzeiro
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade entre os jogadores à disposição de Leonardo Jardim é Saúl, que retorna após desfalcar a equipe no clássico contra o Botafogo por conta de um quadro gripal.

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O espanhol participou normalmente da preparação para o compromisso e volta a integrar a lista rubro-negra. O Flamengo chega ao confronto embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (30), e busca aproveitar o jogo atrasado para se aproximar da liderança do Brasileirão.

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Desfalques no Flamengo

Por outro lado, Alex Sandro, Nico De la Cruz e Vitão seguem fora da relação para o duelo com o Mirassol. Os três jogadores realizam trabalhos em campo com a preparação física, mas ainda não estão à disposição de Leonardo Jardim para a partida.

A tendência é que o trio continue o processo de recuperação antes de retornar aos jogos pelo Rubro-Negro.

Reforços regularizados no BID

Nesta quarta-feira (2), os dois novos reforços do Flamengo, Anthony Valencia e Joaquín Freitas, foram regularizados oficialmente no BID da CBF e já estão aptos para atuar pelo clube. Apesar da liberação, porém, a dupla não foi relacionada para o confronto contra o Mirassol, também nesta quarta, pelo Brasileirão.

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Lista de relacionados do Flamengo

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves, Rossi

Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, G. Varela, João Victor, Johnny

Meias: Carrascal, Erick, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran, De Arrascaeta, Saúl

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo
Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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