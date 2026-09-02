Com novidade, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Mirassol
Flamengo enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira em rodada atrasada do Brasileirão
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade entre os jogadores à disposição de Leonardo Jardim é Saúl, que retorna após desfalcar a equipe no clássico contra o Botafogo por conta de um quadro gripal.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O espanhol participou normalmente da preparação para o compromisso e volta a integrar a lista rubro-negra. O Flamengo chega ao confronto embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (30), e busca aproveitar o jogo atrasado para se aproximar da liderança do Brasileirão.
Desfalques no Flamengo
Por outro lado, Alex Sandro, Nico De la Cruz e Vitão seguem fora da relação para o duelo com o Mirassol. Os três jogadores realizam trabalhos em campo com a preparação física, mas ainda não estão à disposição de Leonardo Jardim para a partida.
A tendência é que o trio continue o processo de recuperação antes de retornar aos jogos pelo Rubro-Negro.
Reforços regularizados no BID
Nesta quarta-feira (2), os dois novos reforços do Flamengo, Anthony Valencia e Joaquín Freitas, foram regularizados oficialmente no BID da CBF e já estão aptos para atuar pelo clube. Apesar da liberação, porém, a dupla não foi relacionada para o confronto contra o Mirassol, também nesta quarta, pelo Brasileirão.
Lista de relacionados do Flamengo
Goleiros: Andrew, Dyogo Alves, Rossi
Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, G. Varela, João Victor, Johnny
Meias: Carrascal, Erick, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran, De Arrascaeta, Saúl
Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Tudo sobre
Flamengo
Novos reforços do Flamengo são regularizados no BIDHá 15 minutos
Flamengo
Gabigol revela vídeo de renovação até 2028 que Flamengo nunca anunciouHá 2 horas
Fora de Campo
Ex-diretor do Flamengo questiona venda da SAF do Vasco: 'Como fica a lisura?'Há 2 horas
Futebol Internacional
Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…Há 3 horas
Flamengo
Gonzalo Plata joga hoje? Entenda a situação do jogador, que foi recusado pelo DínamoHá 3 horas
Fora de Campo
Plata e Matheus Martins viram memes após reprovação no Dínamo MoscouHá 6 horas
Mais LANCE!