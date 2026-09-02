Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arthur Chaves no Botafogo: zagueiro desembarca no Rio de Janeiro

Zagueiro desembarca no Rio para realizar exames e assinar com o Botafogo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 20:00
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo
Arthur Chaves desembarca no Aeroporto do Galeão para realizar exames e assinar com o Botafogo (Foto: Divulgação / Hoffenheim)

O setor defensivo do Botafogo ganhará mais uma peça para a sequência da temporada. O zagueiro Arthur Chaves desembarcou na capital carioca no início da noite desta quarta-feira (2), no Aeroporto Internacional do Galeão. O atleta passará por exames médicos antes de assinar o vínculo oficial com o clube.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

A contratação do defensor junto ao futebol alemão é mais um passo do departamento de futebol alvinegro para encorpar o sistema defensivo do técnico na disputa das competições do segundo semestre.

continua após a publicidade

Botafogo encaminha contratação do zagueiro Arthur Chaves
Organizada do Botafogo protesta no CT Lonier

Arthur Chaves em ação pelo Augsburg, da Alemanha
Botafogo desembolsa R$ 6 milhões pelo empréstimo de Arthur Chaves e garante opção de compra ao fim do vínculo (Foto: Reprodução)

Moldes financeiros e tempo de contrato

Cedido pelo Hoffenheim, da Alemanha, Arthur Chaves chega ao Alvinegro por empréstimo com validade até junho de 2027. Pela cessão temporária do jogador, o Botafogo pagará € 1 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões na cotação atual).

O acordo entre os clubes prevê ainda uma cláusula com opção de compra fixada em € 6 milhões (cerca de R$ 36 milhões). Caso o Glorioso opte por adquirir os direitos econômicos do defensor em definitivo ao fim do período de empréstimo, terá prioridade garantida na negociação com a equipe alemã.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Santi Rodríguez descontou para o Botafogo no fim

Botafogo

Time da MLS anuncia Santi Rodríguez, ex-Botafogo, como reforço

Há 1 hora
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Futebol Internacional

Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…

Há 6 horas
Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações

Fora de Campo

Plata e Matheus Martins viram memes após reprovação no Dínamo Moscou

Há 9 horas
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo

Futebol Internacional

Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Há 10 horas
Matheus Martins Botafogo

Botafogo

Matheus Martins nega problemas físicos e reprova decisão do Dinamo Moscou

Há 10 horas
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Futebol Internacional

Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Há 23 horas
Mais LANCE!
Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Botafogo abre conversas pela contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo

Matheus Martins pode deixar o Botafogo

Matheus Martins é reprovado nos exames do Dínamo Moscou e retorna ao Botafogo

Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo

Botafogo encaminha contratação do zagueiro Arthur Chaves

Torcida do Botafogo protestou no CT Lonier

Botafogo amanhece com protestos de torcida organizada no CT Lonier

Nathan Silva, do Pumas, é alvo do Botafogo

Botafogo tenta o zagueiro Nathan Silva, mas esbarra em condição do Pumas-MEX

Jogadores do Botafogo no jogo contra o Cienciano

Botafogo corre por mais reforços na reta final da janela

Botafogo perdeu para o Flamengo

Discurso x realidade: Botafogo despenca, e momento pede urgência

Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Danilo fazendo movimento de passe

Danilo Santos vive queda de rendimento após a Copa em meio à má fase do Botafogo

Rodrigo Bellão apontando para o campo

Botafogo sofre com falta de eficiência em sequência pesada no Brasileirão

Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão

Rodrigo Bellão evita projeções e define foco do Botafogo: 'Ganhar'

Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no Maracanã

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo

Samuel Lino e Carrascal marcam, e Flamengo atropela Botafogo pelo Brasileirão