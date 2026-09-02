O setor defensivo do Botafogo ganhará mais uma peça para a sequência da temporada. O zagueiro Arthur Chaves desembarcou na capital carioca no início da noite desta quarta-feira (2), no Aeroporto Internacional do Galeão. O atleta passará por exames médicos antes de assinar o vínculo oficial com o clube.

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A contratação do defensor junto ao futebol alemão é mais um passo do departamento de futebol alvinegro para encorpar o sistema defensivo do técnico na disputa das competições do segundo semestre.

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Botafogo desembolsa R$ 6 milhões pelo empréstimo de Arthur Chaves e garante opção de compra ao fim do vínculo (Foto: Reprodução)

Moldes financeiros e tempo de contrato

Cedido pelo Hoffenheim, da Alemanha, Arthur Chaves chega ao Alvinegro por empréstimo com validade até junho de 2027. Pela cessão temporária do jogador, o Botafogo pagará € 1 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões na cotação atual).

O acordo entre os clubes prevê ainda uma cláusula com opção de compra fixada em € 6 milhões (cerca de R$ 36 milhões). Caso o Glorioso opte por adquirir os direitos econômicos do defensor em definitivo ao fim do período de empréstimo, terá prioridade garantida na negociação com a equipe alemã.

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