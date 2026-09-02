Novos reforços do Flamengo são regularizados no BID
Jogadores anunciados nesta terça estão à disposição para rodada do fim de semana
O Flamengo ganhou mais duas opções para o elenco. Anthony Valencia e Joaquín Freitas foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (2) e estão aptos a atuar pelo Rubro-Negro. Os dois atacantes foram anunciados oficialmente pelo clube na terça-feira (1º) e já haviam realizado o primeiro treinamento com os novos companheiros no Ninho do Urubu.
Apesar de já estarem regularizados no BID, Anthony Valencia e Joaquín Freitas não foram relacionados para o confronto desta quarta-feira (2), contra o Mirassol. O duelo acontece às 19h30, no Maracanã, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas estão à disposição para o confronto com o Remo, domingo (6), no Mangueirão.
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Veja lista de relacionados do Flamengo para o jogo
Goleiros: Andrew, Dyogo Alves, Rossi
Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, G. Varela, Jhonny
Meias: Carrascal, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran, De Arrascaeta, Saúl
Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo
Anthony Valencia chega para reforçar o ataque do Flamengo
Aos 23 anos, Anthony Valencia foi contratado pelo Flamengo junto ao Royal Antwerp, da Bélgica. O atacante equatoriano assinou contrato até 2031 e utilizará a camisa 14 no novo clube. Revelado pelo Independiente del Valle, o jogador também fez parte da seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026.
Valencia atua principalmente pelos lados do campo e chega ao Flamengo para aumentar as alternativas ofensivas de Leonardo Jardim.
Joaquín Freitas é aposta para o futuro
Também anunciado na terça-feira, Joaquín Freitas chega ao Flamengo como uma das apostas do clube para o setor ofensivo. O argentino, de 19 anos, estava no River Plate e assinou vínculo com o Rubro-Negro até 2031.
Freitas começou a carreira profissional no Acassuso e posteriormente passou a defender o River Plate. O atacante também acumulou convocações para as categorias de base da Argentina e esteve entre os jogadores chamados para amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. No Flamengo, o jovem utilizará a camisa 30.
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