Ganso deixa futuro em aberto no Fluminense: 'Livre no mercado'

Paulo Henrique Ganso deixou em aberto a permanência no Fluminense para 2027. Em entrevista à Record, o camisa 10 afirmou estar "livre no mercado" e indicou que, por enquanto, a intenção é cumprir o contrato até dezembro e concentrar as atenções na reta final da temporada.

Aos 36 anos, o meia já está autorizado a assinar um pré-contrato com qualquer equipe para a próxima temporada. O vínculo atual com o Fluminense vai até 31 de dezembro de 2026 e, até o momento, não houve sinalização da diretoria por uma renovação.

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— Estou livre no mercado, tenho contrato até o fim do ano. Vamos levar até o fim do ano, continuar jogando. É importante a gente se manter bem no Brasileirão e a Libertadores é um sonho que está próximo também.

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Ganso foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Em maio, o próprio Fluminense informou que o jogador não seria relacionado para duas partidas depois de comunicar à diretoria o interesse de outro clube em sua contratação. O negócio não avançou, e o camisa 10 permaneceu nas Laranjeiras.

Na entrevista à Record, Ganso revelou que aquela não foi a única ocasião em que uma separação esteve próxima. Questionado sobre tentativas do clube de encerrar antecipadamente o vínculo, afirmou que isso aconteceu em diferentes momentos desde sua chegada, em 2019.

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— Acho que foi um pouquinho mais de três vezes, mas tudo bem. Tem o diretor, o presidente, o treinador, e eles têm que tomar decisões. Depende do estilo de jogo que eles querem para aquele momento. Eu falava: "Se vocês querem isso, tá bom, vamos ver o que vai acontecer". Passava um tempo e eu sempre acabei ficando.

Ídolo do Fluminense, Ganso está no clube desde janeiro de 2019 e conquistou os Cariocas de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

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