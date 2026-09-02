A desistência repentina do Dínamo de Moscou na contratação de Gonzalo Plata provocou forte reação nos bastidores do Flamengo. Antes da bola rolar para o confronto contra o Mirassol, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, não escondeu a indignação com o desfecho das tratativas e fez duras críticas à conduta dos executivos envolvidos no negócio.

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"Estragaram o negócio": as declarações sobre a postura russa

Segundo o dirigente, o Flamengo jamais teve o interesse de se desfazer de Plata, aceitando conversar com os russos apenas pelos valores financeiros apresentados ao jogador e ao clube.

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— Não consigo explicar o que os russos fizeram. Nunca quisemos que o Plata fosse embora. Houve uma proposta muito vantajosa para o atleta e concordamos sob algumas condições. Agora eles estragaram o negócio — disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

Gonzalo Plata chegou a ser recepcionado em Moscou (Reprodução/ X/@fcdynamo)

Diante do desfecho negativo e do descumprimento de termos previamente alinhados durante o processo de negociação, o dirigente revelou as providências tomadas internamente:

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— Essa parte está toda com o nosso departamento jurídico. Eu só disse isso por vários motivos, pois [o Dínamo] não ia prosseguir com a operação. Mas agora essa parte está totalmente entregue aos nossos advogados — completou.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Apesar da frustração, Boto enaltece 'retorno' de Plata ao Flamengo

Apesar da frustração com a condução das conversas por parte dos executivos do Dínamo de Moscou, Boto ressaltou que a permanência do atacante equatoriano é motivo de comemoração para a comissão técnica rubro-negra.

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— O Plata é muito bem-vindo. Estamos esperando por ele para fortalecer ainda mais a nossa equipe, que já é muito forte — concluiu.

Com o fim definitivo das tratativas e o imbróglio jurídico em andamento contra os russos, Gonzalo Plata segue integrado ao elenco principal do Flamengo e fica à disposição para a sequência das competições da temporada.

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