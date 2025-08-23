Probabilidades do Lance!: Confira as chances de título, G-4 e rebaixamento no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, e o Lance! apresenta as atualizações mais recentes das probabilidades dos clubes na competição, com base no Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG).

🔝 CHANCES DE TÍTULO

Entre os favoritos, o Flamengo se destaca, liderando com 53,87% de chances de conquistar o Brasileirão. Na sequência, o Palmeiras aparece como o principal concorrente com 25,73%. Cruzeiro (11,08%) surge como um postulante surpresa, enquanto Bahia (5,14%) e Mirassol (1,45%) completam o Top-5 com esperanças mais modestas, mas ainda vivas.

Top 10 com mais chances de título

Flamengo – 53,87% Palmeiras – 25,73% Cruzeiro – 11,08% Bahia – 5,14% Mirassol – 1,45% Botafogo – 1,14% Fluminense – 0,70% São Paulo – 0,38% Atlético Mineiro – 0,23% Bragantino – 0,10%

Jorginho durante partida contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🎯 CHANCES DE G-4

Na corrida pelas quatro primeiras posições, que garantem vaga direta à Libertadores, o Flamengo lidera novamente, com 95,22%. Palmeiras (86,31%) e Cruzeiro (70,34%) seguem firmes. O Bahia (50,18%) também aparece na disputa. Mirassol (24,47%) e Botafogo (23,28%) acompanham de perto, enquanto Fluminense (14,98%) e São Paulo (11,61%) correm por fora.

Clubes com mais chances de G-4 no Brasileirão

Flamengo – 95,22% Palmeiras – 86,31% Cruzeiro – 70,34% Bahia – 50,18% Mirassol – 24,47% Botafogo – 23,28% Fluminense – 14,98% São Paulo – 11,61% Atlético Mineiro - 7,34% Bragantino - 4,72% Ceará - 3,37% Grêmio - 2,97% Internacional - 2,79% São Paulo - 1,10% Corinthians - 0,51% Vasco - 0,41% Juventude - 0,22% Vitória - 0,16% Fortaleza - 0,04% Sport - 0%

⚠️ CHANCES DE REBAIXAMENTO

Na parte de baixo da tabela, a briga é intensa. O Sport (85,66%) e o Fortaleza (68,96%) lideram com grandes riscos de queda. Vitória (48,01%) e Juventude (47,35%) estão na zona de perigo, assim como Vasco (37,98%), Corinthians (31,33%) e Santos (24,38%). O Grêmio (11,95%) também aparece em alerta.

Clubes com mais chances de rebaixamento no Brasileirão

Sport – 85,66%

Fortaleza – 68,96%

Vitória – 48,01%

Juventude – 47,35%

Vasco da Gama – 37,98%

Corinthians – 31,33%

Santos – 24,38%

Grêmio – 11,95%

Ceará - 11,11%

Bragantino - 7,25%

Atlético Mineiro - 5,79%

Lucas Lima em campo pelo Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.