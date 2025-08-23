Probabilidades do Lance!: Confira as chances de título, G-4 e rebaixamento no Brasileirão
O Lance! divulga as novas projeções das chances dos times no Brasileirão
O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, e o Lance! apresenta as atualizações mais recentes das probabilidades dos clubes na competição, com base no Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG).
🔝 CHANCES DE TÍTULO
Entre os favoritos, o Flamengo se destaca, liderando com 53,87% de chances de conquistar o Brasileirão. Na sequência, o Palmeiras aparece como o principal concorrente com 25,73%. Cruzeiro (11,08%) surge como um postulante surpresa, enquanto Bahia (5,14%) e Mirassol (1,45%) completam o Top-5 com esperanças mais modestas, mas ainda vivas.
Top 10 com mais chances de título
- Flamengo – 53,87%
- Palmeiras – 25,73%
- Cruzeiro – 11,08%
- Bahia – 5,14%
- Mirassol – 1,45%
- Botafogo – 1,14%
- Fluminense – 0,70%
- São Paulo – 0,38%
- Atlético Mineiro – 0,23%
- Bragantino – 0,10%
🎯 CHANCES DE G-4
Na corrida pelas quatro primeiras posições, que garantem vaga direta à Libertadores, o Flamengo lidera novamente, com 95,22%. Palmeiras (86,31%) e Cruzeiro (70,34%) seguem firmes. O Bahia (50,18%) também aparece na disputa. Mirassol (24,47%) e Botafogo (23,28%) acompanham de perto, enquanto Fluminense (14,98%) e São Paulo (11,61%) correm por fora.
Clubes com mais chances de G-4 no Brasileirão
- Flamengo – 95,22%
- Palmeiras – 86,31%
- Cruzeiro – 70,34%
- Bahia – 50,18%
- Mirassol – 24,47%
- Botafogo – 23,28%
- Fluminense – 14,98%
- São Paulo – 11,61%
- Atlético Mineiro - 7,34%
- Bragantino - 4,72%
- Ceará - 3,37%
- Grêmio - 2,97%
- Internacional - 2,79%
- São Paulo - 1,10%
- Corinthians - 0,51%
- Vasco - 0,41%
- Juventude - 0,22%
- Vitória - 0,16%
- Fortaleza - 0,04%
- Sport - 0%
⚠️ CHANCES DE REBAIXAMENTO
Na parte de baixo da tabela, a briga é intensa. O Sport (85,66%) e o Fortaleza (68,96%) lideram com grandes riscos de queda. Vitória (48,01%) e Juventude (47,35%) estão na zona de perigo, assim como Vasco (37,98%), Corinthians (31,33%) e Santos (24,38%). O Grêmio (11,95%) também aparece em alerta.
Clubes com mais chances de rebaixamento no Brasileirão
- Sport – 85,66%
- Fortaleza – 68,96%
- Vitória – 48,01%
- Juventude – 47,35%
- Vasco da Gama – 37,98%
- Corinthians – 31,33%
- Santos – 24,38%
- Grêmio – 11,95%
Como funciona o cálculo das probabilidades
O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.
Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.
As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.
Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.
Tudo sobre
