imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Probabilidades do Lance!: Confira as chances de título, G-4 e rebaixamento no Brasileirão

O Lance! divulga as novas projeções das chances dos times no Brasileirão

Brasileirão_Troféu
imagem cameraTroféu do Brasileirão (Foto: Joilson Marconne/CBF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
09:35
  • Matéria
  Matéria

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, e o Lance! apresenta as atualizações mais recentes das probabilidades dos clubes na competição, com base no Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG).

🔝 CHANCES DE TÍTULO

Entre os favoritos, o Flamengo se destaca, liderando com 53,87% de chances de conquistar o Brasileirão. Na sequência, o Palmeiras aparece como o principal concorrente com 25,73%. Cruzeiro (11,08%) surge como um postulante surpresa, enquanto Bahia (5,14%) e Mirassol (1,45%) completam o Top-5 com esperanças mais modestas, mas ainda vivas.

Top 10 com mais chances de título

  1. Flamengo – 53,87%
  2. Palmeiras – 25,73%
  3. Cruzeiro – 11,08%
  4. Bahia – 5,14%
  5. Mirassol – 1,45%
  6. Botafogo – 1,14%
  7. Fluminense – 0,70%
  8. São Paulo – 0,38%
  9. Atlético Mineiro – 0,23%
  10. Bragantino – 0,10%
BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X FLUMINENSE
Jorginho durante partida contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🎯 CHANCES DE G-4

Na corrida pelas quatro primeiras posições, que garantem vaga direta à Libertadores, o Flamengo lidera novamente, com 95,22%. Palmeiras (86,31%) e Cruzeiro (70,34%) seguem firmes. O Bahia (50,18%) também aparece na disputa. Mirassol (24,47%) e Botafogo (23,28%) acompanham de perto, enquanto Fluminense (14,98%) e São Paulo (11,61%) correm por fora.

Clubes com mais chances de G-4 no Brasileirão

  1. Flamengo – 95,22%
  2. Palmeiras – 86,31%
  3. Cruzeiro – 70,34%
  4. Bahia – 50,18%
  5. Mirassol – 24,47%
  6. Botafogo – 23,28%
  7. Fluminense – 14,98%
  8. São Paulo – 11,61%
  9. Atlético Mineiro - 7,34%
  10. Bragantino - 4,72%
  11. Ceará - 3,37%
  12. Grêmio - 2,97%
  13. Internacional - 2,79%
  14. São Paulo - 1,10%
  15. Corinthians - 0,51%
  16. Vasco - 0,41%
  17. Juventude - 0,22%
  18. Vitória - 0,16%
  19. Fortaleza - 0,04%
  20. Sport - 0%

⚠️ CHANCES DE REBAIXAMENTO

Na parte de baixo da tabela, a briga é intensa. O Sport (85,66%) e o Fortaleza (68,96%) lideram com grandes riscos de queda. Vitória (48,01%) e Juventude (47,35%) estão na zona de perigo, assim como Vasco (37,98%), Corinthians (31,33%) e Santos (24,38%). O Grêmio (11,95%) também aparece em alerta.

Clubes com mais chances de rebaixamento no Brasileirão

  • Sport – 85,66%
  • Fortaleza – 68,96%
  • Vitória – 48,01%
  • Juventude – 47,35%
  • Vasco da Gama – 37,98%
  • Corinthians – 31,33%
  • Santos – 24,38%
  • Grêmio – 11,95%
  • Ceará - 11,11%
  • Bragantino - 7,25%
  • Atlético Mineiro - 5,79%
Lucas Lima - Sport
Lucas Lima em campo pelo Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas. 

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.

