Vasco já soma mais pontos no returno do que em toda primeira metade do Brasileirão

O bom momento do Vasco no Campeonato Brasileiro ganhou mais um capítulo após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta segunda-feira (20), no Maracanã. Com o resultado, o Cruzmaltino chegou a 20 pontos no segundo turno, a terceira melhor campanha da competição nesta metade do torneio — atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. O desempenho já supera o primeiro turno, quando, em 19 partidas, o time somou apenas 19 pontos e terminou na 16ª colocação, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Com seis vitórias, dois empates e duas derrotas em dez partidas, o Vasco mostra evolução em relação às temporadas anteriores. Em 2024, o clube somou 24 pontos no returno, enquanto em 2023 conquistou 26. Com nove jogos ainda por disputar, a expectativa é de que o time alcance o melhor desempenho de segundo turno desde o retorno à Série A, consolidando a recuperação sob o comando de Fernando Diniz.

Vasco comemora gol diante do Fluminense no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em busca de vaga na Libertadores

O triunfo sobre o rival tricolor também fez o Vasco subir para a oitava colocação, entrando de vez na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. O time encara uma sequência decisiva nas próximas rodadas: enfrenta o Bragantino (fora), o São Paulo (em casa) e o Botafogo (fora) — todos adversários diretos na tabela, que atualmente figuram entre o quinto e o décimo lugar.

Com apenas nove rodadas restantes até o fim do Brasileirão, os confrontos diretos serão determinantes para o futuro do Gigante da Colina. Hoje, os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto e o sexto disputam a pré-Libertadores. Dependendo dos resultados da Copa do Brasil e da própria competição continental, o G-6 pode se transformar em G-7 ou até G-8 — cenário que mantém viva a esperança vascaína de voltar ao torneio mais importante da América do Sul.

