Atlético-MG e Ceará se enfrentam em alerta contra o Z4 da Série A

Clubes se enfrentarão no sábado (25), na Arena MRV

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 22/10/2025
07:15
Rony comemora gol em Atlético-MG x Ceará (Lucas Emanuel/AGIF)
Rony comemora gol na partida entre Ceará e Atlético-MG, pelo Brasileirão (Lucas Emanuel/AGIF)
Com a Série A chegando em sua reta final, Atlético-MG e Ceará se enfrentarão no próximo sábado (25), às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do torneio. Ainda que as equipes estejam acima da zona, o embate na Arena MRV ganhou certo aspecto de luta contra o rebaixamento.

Em confronto importante para a parte de baixo da tabela, o Vitória superou o Santos por 1 a 0. A equipe baiana, que está em 17º lugar e abre o Z4, subiu para 31 pontos. Os paulistas possuem a mesma pontuação, mas ficam acima pelos critérios de desempate.

O Atlético perdeu para o Corinthians por 1 a 0 em seu último compromisso na Série A. Com 33 pontos, a equipe de Jorge Sampaoli está em 15º lugar, registrando apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas.

Enquanto isso, tentando "salvar" a temporada, o Galo segue na semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo de volta contra o Independiente Del Valle-EQU será na próxima terça-feira (28), em casa, às 21h30 (de Brasília).

Partida entre Ceará e Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Partida entre Ceará e Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O Ceará, por sua vez, recebeu o Botafogo na última rodada e perdeu por 2 a 0. Com uma queda no desempenho em casa, o clube estacionou em 35 pontos, sendo o 13º na classificação do torneio nacional.

Apesar de estarem com os sinais de alerta ligados, é válido destacar que o Vitória possui um jogo a mais do que Atlético-MG e Ceará (29 contra 28). Mesmo assim, a partir dos últimos resultados, a importância do embate de sábado aumentou.

Atlético-MG venceu o Ceará no 1º turno

Em junho deste ano, quando se enfrentaram no 1º turno, o Atlético-MG venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão. O gol dos visitantes foi anotado pelo atacante Rony, que marcou em um chute de fora da área.

