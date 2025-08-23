A cada rodada que passa, o Campeonato Brasileiro vai ganhando forma. Terminado o primeiro turno, o Lance! atualizou as estatísticas oficiais e trouxe números que podem ser norteadores para a campanha do Bahia, que tem chances reais de se classificar para a fase de grupos da Libertadores e ainda pode sonhar com título.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O Tricolor é o atual quarto colocado, com 33 pontos, e tem boas chances de terminar o campeonato no G-4, de acordo com levantamento feito antes do início desta 21ª rodada. Confira abaixo:

Probabilidades do Bahia por posição:

Ser campeão - 5,14%;

Terminar em 2º - 11,34%;

Terminar em 3º - 16,48%;

Terminar em 4º - 17,21%.

+ Em nova fase, Arias mira seleção da Colômbia e fala sobre Ancelotti em Bahia x Santos

O Bahia de Rogério Ceni tem boas chances de classificação para a Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Bahia tenta fazer história

Assim como foi em 2024, quando o Bahia ficou em oitavo e garantiu vaga na Pré-Libertadores depois de 35 anos longe da competição, o Tricolor quer fazer história mais uma vez neste ano e carimbar o passaporte direto para a fase de grupos. E o time já mostrou que tem tudo para isso.

continua após a publicidade

Além de ter feito seu melhor primeiro turno na era dos pontos corridos, com 33 pontos em 18 jogos (o Tricolor ainda tem duas partidas atrasadas, contra Vasco e Internacional), a equipe treinada por Rogério Ceni sustenta a maior sequência invicta do Brasileirão neste momento, com oito jogos sem perder (cinco vitórias e três empates).

— Eu quero sempre vencer, mas temos que ser realistas. Sabemos que estamos no limite. Mas não falta dedicação de todos [...] Para nós é importante manter os jogos de invencibilidade e continuar somando pontos mesmo diante dessas circunstâncias — destacou Ceni depois da partida contra o Corinthians.

continua após a publicidade

O Bahia vai tentar se aproximar um pouco mais do principal objetivo da temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Santos, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão.