A cada rodada que passa, o Campeonato Brasileiro vai ganhando forma. Terminado o primeiro turno, o Lance! atualizou as estatísticas oficiais e trouxe números que podem ser norteadores para a campanha do Bahia, que tem chances reais de se classificar para a fase de grupos da Libertadores e ainda pode sonhar com título.
O Tricolor é o atual quarto colocado, com 33 pontos, e tem boas chances de terminar o campeonato no G-4, de acordo com levantamento feito antes do início desta 21ª rodada. Confira abaixo:
Probabilidades do Bahia por posição:
- Ser campeão - 5,14%;
- Terminar em 2º - 11,34%;
- Terminar em 3º - 16,48%;
- Terminar em 4º - 17,21%.
Bahia tenta fazer história
Assim como foi em 2024, quando o Bahia ficou em oitavo e garantiu vaga na Pré-Libertadores depois de 35 anos longe da competição, o Tricolor quer fazer história mais uma vez neste ano e carimbar o passaporte direto para a fase de grupos. E o time já mostrou que tem tudo para isso.
Além de ter feito seu melhor primeiro turno na era dos pontos corridos, com 33 pontos em 18 jogos (o Tricolor ainda tem duas partidas atrasadas, contra Vasco e Internacional), a equipe treinada por Rogério Ceni sustenta a maior sequência invicta do Brasileirão neste momento, com oito jogos sem perder (cinco vitórias e três empates).
— Eu quero sempre vencer, mas temos que ser realistas. Sabemos que estamos no limite. Mas não falta dedicação de todos [...] Para nós é importante manter os jogos de invencibilidade e continuar somando pontos mesmo diante dessas circunstâncias — destacou Ceni depois da partida contra o Corinthians.
O Bahia vai tentar se aproximar um pouco mais do principal objetivo da temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Santos, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão.
