Equipes brasileiras buscam feito inédito para o país na Libertadores; entenda

O Brasil pode alcançar, nesta edição da Copa Libertadores, uma marca inédita em sua história: ter um clube tetracampeão da maior competição do continente. Palmeiras, Flamengo e São Paulo seguem vivos na competição e disputam a chance de levantar o quarto troféu, algo que até hoje nenhum time do país conseguiu. A façanha colocaria o vencedor em um patamar histórico ao lado de alguns dos gigantes do continente.

A Argentina, por exemplo, já conta com equipes de peso nesse ranking, como o Independiente, dono de sete títulos, e o Boca Juniors, com seis. River Plate e Estudiantes, que ainda disputam a atual edição, têm quatro títulos da Libertadores cada. Os uruguaios também aparecem antes: o Peñarol soma cinco conquistas e o Nacional tem três. Entre os brasileiros, apesar do domínio recente, nenhum ainda rompeu a barreira do tri.

O pioneiro brasileiro na Libertadores foi o Santos de Pelé, que conquistou os títulos de 1962 e 1963, tornando-se o primeiro bicampeão do país. Já o São Paulo foi quem inaugurou o clube dos tricampeões: venceu em 1992 e 1993 com Telê Santana e chegou ao terceiro título em 2005, sob o comando de Paulo Autuori. Anos depois, em 2011, o Santos alcançou o tricampeonato liderado por Neymar e Ganso. O Grêmio também figura neste grupo, com conquistas em 1983, 1995 e 2017. Mais recentemente, Palmeiras, campeão em 1999, 2020 e 2021, e Flamengo, vencedor em 1981, 2019 e 2022, se consolidaram como os protagonistas brasileiros da competição.

O grande atrativo desta edição é que qualquer conquista brasileira significará um título inédito: o primeiro tetracampeonato do país. A marca tem peso simbólico, pois o Brasil está a uma conquista de igualar o número de títulos totais da Libertadores: a Argentina lidera com 25 títulos, enquanto o Brasil tem 24.

Além disso, existe a possibilidade de uma semifinal eletrizante entre Palmeiras e São Paulo, repetindo duelos históricos entre os rivais paulistas. Em 2005, 2006 e 2021, os dois se enfrentaram em mata-matas da Libertadores, com vantagem para o Tricolor nos dois primeiros encontros e para o Verdão no último.

O Flamengo surge com um trajeto considerado mais acessível. Primeiro enfrenta o Estudiantes. Se passar, encara o vencedor de Vélez e Racing. Isso aumenta a expectativa em torno do Rubro-Negro. O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, se mantém como uma das equipes mais regulares do continente. Finalista ou semifinalista em praticamente todas as edições recentes, o Verdão entra novamente como candidato natural ao título. O São Paulo carrega uma tradição copeira que faz diferença nos momentos decisivos.

Vale lembrar que a hegemonia recente já colocou o Brasil como protagonista absoluto: nas últimas seis edições, nelas todas houve campeão brasileiro.