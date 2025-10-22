Nestor pode igualar recorde da carreira em Bahia x Internacional
Meia está a um gol da sua temporada mais artilheira
- Matéria
- Mais Notícias
O gol marcado por Rodrigo Nestor no último domingo não só selou a goleada do Bahia por 4 a 0 diante do Grêmio, na Arena Fonte Nova, como também aproximou o meia de um recorde na carreira. O camisa 11 do Tricolor agora está a uma bola na rede da sua temporada mais artilheira, marca que pode ser alcançada já nesta quarta-feira.
Olho nela, Arthur: fora do eixo, goleira do Bahia brilha e mostra nível de Seleção
Futebol Feminino
Bahia x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Exclusivo: ‘Motivado’ e em boa forma no Bahia, Willian José reencontra fase artilheira
Bahia
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Bahia e Internacional se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), também na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Se Nestor marcou ao entrar já no segundo tempo contra o Grêmio, há a expectativa de que ele possa começar como titular. O jogador disputa a vaga deixada por Everton Ribeiro, que se recupera de câncer na tireoide, com Michel Araújo.
Nestor tem sete gols e seis assistências até agora, número que só é menor quando comparado ao de 2022, quando ele somou oito gols e 11 assistências, ainda com a camisa do São Paulo. O meia teve mais oportunidades no time de Rogério Ceni à época, com 20 jogos e 2400 minutos a mais em campo quando comparado à atual temporada.
— Os números são importantes, fico feliz. Eles são o reflexo de um trabalho. Marcar um gol é sempre muito bom, e melhor ainda em um contexto como esse: com grande atuação da equipe, goleada e um triunfo importante. Procuro dar o meu melhor sempre e aproveitar cada minuto de cada oportunidade que surge. O importante é conquistarmos bons resultados para seguirmos em busca dos nossos objetivos — destacou Nestor.
➡️Exclusivo: 'Motivado' e em boa forma no Bahia, Willian José reencontra fase artilheira
Em busca da artilharia do Bahia
O gol contra o Grêmio fez Nestor chegar à marca de terceiro artilheiro do Bahia neste Brasileirão, mesmo sendo considerado um "reserva de luxo". Com quatro gols, ele só está atrás de Willian José (seis) e Luciano Juba (cinco). Ao levar em conta toda a temporada, Nestor tem sete bolas nas redes em 42 jogos e só está atrás de Willian José, Lucho Rodríguez, Tiago e Erick Pulga.
Gols de Nestor pelo Bahia no Brasileirão:
- Fortaleza 1 x 1 Bahia - 15ª rodada;⚽
- Mirassol 5 x 1 Bahia - 22ª rodada;⚽
- Botafogo 2 x 1 Bahia - 26ª rodada;⚽
- Bahia 4 x 0 Grêmio - 29ª rodada.⚽
- Matéria
- Mais Notícias