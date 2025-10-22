menu hamburguer
Bahia

Nestor pode igualar recorde da carreira em Bahia x Internacional

Meia está a um gol da sua temporada mais artilheira

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 22/10/2025
08:15
Nestor comemora gol contra o Grêmio (Foto: Caique Higino)
Nestor comemora gol contra o Grêmio (Foto: Caique Higino)
O gol marcado por Rodrigo Nestor no último domingo não só selou a goleada do Bahia por 4 a 0 diante do Grêmio, na Arena Fonte Nova, como também aproximou o meia de um recorde na carreira. O camisa 11 do Tricolor agora está a uma bola na rede da sua temporada mais artilheira, marca que pode ser alcançada já nesta quarta-feira.

Bahia e Internacional se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), também na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Se Nestor marcou ao entrar já no segundo tempo contra o Grêmio, há a expectativa de que ele possa começar como titular. O jogador disputa a vaga deixada por Everton Ribeiro, que se recupera de câncer na tireoide, com Michel Araújo.

Nestor tem sete gols e seis assistências até agora, número que só é menor quando comparado ao de 2022, quando ele somou oito gols e 11 assistências, ainda com a camisa do São Paulo. O meia teve mais oportunidades no time de Rogério Ceni à época, com 20 jogos e 2400 minutos a mais em campo quando comparado à atual temporada.

— Os números são importantes, fico feliz. Eles são o reflexo de um trabalho. Marcar um gol é sempre muito bom, e melhor ainda em um contexto como esse: com grande atuação da equipe, goleada e um triunfo importante. Procuro dar o meu melhor sempre e aproveitar cada minuto de cada oportunidade que surge. O importante é conquistarmos bons resultados para seguirmos em busca dos nossos objetivos — destacou Nestor.

Rodrigo Nestor volta a treinar com bola (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Rodrigo Nestor em treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

➡️Exclusivo: 'Motivado' e em boa forma no Bahia, Willian José reencontra fase artilheira

Em busca da artilharia do Bahia

O gol contra o Grêmio fez Nestor chegar à marca de terceiro artilheiro do Bahia neste Brasileirão, mesmo sendo considerado um "reserva de luxo". Com quatro gols, ele só está atrás de Willian José (seis) e Luciano Juba (cinco). Ao levar em conta toda a temporada, Nestor tem sete bolas nas redes em 42 jogos e só está atrás de Willian José, Lucho Rodríguez, Tiago e Erick Pulga.

Gols de Nestor pelo Bahia no Brasileirão:

  1. Fortaleza 1 x 1 Bahia - 15ª rodada;⚽
  2. Mirassol 5 x 1 Bahia - 22ª rodada;⚽
  3. Botafogo 2 x 1 Bahia - 26ª rodada;⚽
  4. Bahia 4 x 0 Grêmio - 29ª rodada.⚽

