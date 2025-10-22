Odair Hellmann faz pedido curioso à diretoria por renovação com o Athletico
Técnico diz que Furacão deveria mantê-lo no cargo
O técnico Odair Hellmann fez uma declaração curiosa ao ser questionado se deveria ficar no Athletico na reta final da Série B. O Furacão está a quatro pontos do G-4, com cinco rodadas até o fim da competição.
O time rubro-negro não vence há quatro rodadas, com duas derrotas e dois empates, e ocupa a sétima posição da Segundona, com 50 pontos. O Remo, último time dentro da zona de acesso, tem 54 pontos.
- Se fosse diretor do Athletico, renovaria meu contrato por mais dois anos - afirmou, em entrevista coletiva.
Contratado em 21 de maio, Odair Hellmann substituiu Maurício Barbieri e tem acordo com o Furacão até o final do ano. Até aqui, ele soma 26 jogos, com 10 vitórias, sete empates e nove derrotas, em um aproveitamento de 47,4%, entre Série B e Copa do Brasil.
Na Segundona, o treinador pegou o Athletico na 13ª posição, a cinco pontos do G-4, na nona rodada. Em 24 partidas, ele tem 10 vitórias, sete empates e sete derrotas, com aproveitamento de 51,3%. A equipe fez 32 gols e sofreu 28.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 24,2% de chance de acesso à Série A. O clube ainda enfrenta o Amazonas (19º colocado, casa), Goiás (6º, fora), Volta Redonda (17º, casa), Ferroviária-SP (15º, fora) e América-MG (14º, casa).
Próximos jogos do Athletico na Série B
Athletico x Amazonas: segunda (27), às 21h30, Arena da Baixada
Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha
Athletico x Vola Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada
