Estatísticas do Lance!: Veja as chances de rebaixamento do Santos no Brasileirão

O Santos anunciou nesta sexta-feira (22) o terceiro técnico da temporada, mas ainda vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

O novo comandante é Juan Pablo Vojvoda, contratação antecipada pelo Lance! na última quarta-feira (20). O argentino assume após a demissão de Cléber Xavier, que deixou o cargo no domingo (17), logo depois da goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis.

➡️ Santos promove mudanças no Departamento de Futebol após chegada de Vojvoda

O time da Vila Belmiro já havia iniciado o ano sob o comando de Pedro Caixinha, dispensado em 14 de abril. Curiosamente, tanto o português quanto Cléber Xavier resistiram apenas 17 jogos no comando do Peixe.

A campanha irregular tem relação direta com a oscilação de Neymar. O camisa 10 estreou somente na terceira rodada e, pouco depois, voltou a se lesionar, desfalcando a equipe em cinco partidas.

A boa sequência veio apenas após a pausa para o Mundial de Clubes, quando conseguiu engatar sete jogos consecutivos atuando os 90 minutos.

Essa série, porém, será interrompida neste domingo (24), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília). Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Neymar será ausência. O time será dirigido pelo auxiliar Matheus Bachi.

No ano de seu retorno à elite, o Santos soma 24% de risco de rebaixamento, segundo as estatísticas. O clube ainda tem uma partida atrasada a disputar, contra o Palmeiras, válida pela 13ª rodada.

Neymar atuou em 20 jogos desde o retorno ao Santos. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:

1º ao 4ª lugar: 1.10%

5º ao 12º lugar: 37,34%

13º ao 16º lugar: 37.19%

17º ao 20º: 24,38%