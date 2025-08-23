Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, o Vitória vai tentar retomar o caminho dos três pontos contra o Flamengo, um dos adversários mais duros do campeonato. A partir das 21h desta segunda (horário de Brasília), o Rubro-Negro vai até o Maracanã com duas possibilidades pela frente: bater o time carioca e ganhar confiança para a sequência do segundo turno ou se afundar de vez na zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva, o experiente Osvaldo preferiu pensar na primeira opção e analisou as possibilidades do Vitória diante do líder do Campeonato Brasileiro.

— Me recordo de um jogo da Libertadores em que o Flamengo acabou derrotado no Maracanã, o que mostra que não é impossível. Precisamos fazer uma partida segura, concentrada. O professor Carille tem trabalhado bastante a equipe essa semana para isso. Vamos chegar confiantes para buscar um bom resultado — detalhou.

— O Flamengo hoje é, para mim, a equipe que vem jogando melhor no Brasil, com grandes resultados. Mas quando a bola rola, são 11 contra 11, e o Vitória tem histórico de grandes partidas e de surpreender adversários fortes. Vamos buscar fazer um grande jogo, mesmo sabendo das dificuldades.

Além dos números, o histórico também joga contra o Vitória. A última vez que o Rubro-Negro baiano venceu o Flamengo no Rio de Janeiro foi em 2017, quando o time treinado por Vágner Mancini aplicou 2 a 0 no estádio Luso-Brasileiro, com gols de Yago e Neilton, em jogo válido pela 19ª rodada.

Já quando são considerados apenas os jogos no Maracanã, o buraco é ainda mais embaixo. A última vitória do Leão no templo do futebol contra o Flamengo foi pela 13ª rodada do Brasileirão 2008, com gol marcado por Dinei para sacramentar o 1 a 0.

Trabalho de Carille no Vitória

Diante da dura missão, o técnico Fábio Carille ganhou apoio de Osvaldo, mais um jogador que o defendeu publicamente, apesar de algumas críticas da torcida por conta do trabalho que ainda não engatou uma sequência positiva.

Além do jejum de jogos, o Rubro-Negro perdeu pontos importantes nos três últimos jogos em casa e precisa se recuperar fora para continuar vivo no Brasileirão.

— Não só eu, mas toda a equipe tem evoluído. Para mim, é um privilégio trabalhar com o professor Carille. Já tinha boas referências dele e hoje, convivendo no dia a dia, confirmo isso. Temos aprendido muito e mostrado essa evolução dentro de campo.

— Infelizmente, alguns detalhes têm nos custado pontos, como gols sofridos nos minutos finais. Precisamos corrigir isso, manter a concentração até o fim. Ajustando esses pontos, vamos transformar boas atuações em vitórias e sair dessa situação incômoda na tabela — completou Osvaldo.

Vale lembrar que o Vitória começa a 21ª rodada na 17ª posição, com 19 pontos conquistados em 20 jogos.

— Temos desfalques que atrapalham, claro, mas o professor Carille chegou e já vem mudando a cara da equipe. Estamos nos ajustando, trabalhando firme, e acredito que podemos sim surpreender o Flamengo, mesmo com as dificuldades — finalizou o atacante.

