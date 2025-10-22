Justiça absolve todos os réus do caso do incêndio do Ninho do Urubu
Dez jogadores das categorias de base do Flamengo, com idades entre 14 e 16 anos, morreram no acidente
A Justiça do Rio de Janeiro absolveu os últimos réus do processo criminal que investigava as responsabilidades pelo incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido em 8 de fevereiro de 2019, no Centro de Treinamento do Flamengo.
A tragédia resultou na morte de dez jovens atletas das categorias de base e deixou outros três feridos. A decisão foi tomada pela 36ª Vara Criminal da Capital, que concluiu não haver provas suficientes de que os acusados tenham tido participação direta no episódio.
O juiz responsável destacou que não é possível atribuir responsabilidade penal apenas com base no cargo ocupado, sem comprovação de conduta ou omissão que tenha contribuído para o resultado.
Entre os absolvidos estão: Antônio Márcio Mongelli Garotti, Marcelo Maia de Sá, Edson Colman da Silva, Cláudia Pereira Rodrigues, Danilo da Silva Duarte, Fábio Hilário da Silva e Weslley Gimenes.
Já a punibilidade do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello foi extinta por prescrição, enquanto outros denunciados haviam sido retirados do processo em etapas anteriores.
