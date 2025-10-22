menu hamburguer
Flamengo

Justiça absolve todos os réus do caso do incêndio do Ninho do Urubu

Dez jogadores das categorias de base do Flamengo, com idades entre 14 e 16 anos, morreram no acidente

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 22/10/2025
08:04
CT Ninho do Urubu - Flamengo
(Foto: Divulgação/Flamengo)
A Justiça do Rio de Janeiro absolveu os últimos réus do processo criminal que investigava as responsabilidades pelo incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido em 8 de fevereiro de 2019, no Centro de Treinamento do Flamengo.

A tragédia resultou na morte de dez jovens atletas das categorias de base e deixou outros três feridos. A decisão foi tomada pela 36ª Vara Criminal da Capital, que concluiu não haver provas suficientes de que os acusados tenham tido participação direta no episódio.

O juiz responsável destacou que não é possível atribuir responsabilidade penal apenas com base no cargo ocupado, sem comprovação de conduta ou omissão que tenha contribuído para o resultado.

Entre os absolvidos estão: Antônio Márcio Mongelli Garotti, Marcelo Maia de Sá, Edson Colman da Silva, Cláudia Pereira Rodrigues, Danilo da Silva Duarte, Fábio Hilário da Silva e Weslley Gimenes.

Já a punibilidade do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello foi extinta por prescrição, enquanto outros denunciados haviam sido retirados do processo em etapas anteriores.

Incêndio no Ninho do Urubu matou dez atletas das categorias de base do Flamengo, com idades entre 14 e 16 anos (Foto: ARTE LANCE!)
Incêndio no Ninho do Urubu matou dez atletas das categorias de base do Flamengo, com idades entre 14 e 16 anos (Foto: ARTE LANCE!)

