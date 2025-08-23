O Fluminense chega para enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, vivendo um momento de reação no Campeonato Brasileiro. A equipe soma três jogos sem derrota, com vitórias sobre Fortaleza e Grêmio e empate contra o Bahia. A boa sequência trouxe impacto direto nas probabilidades de classificação do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense encara Bragantino com quatro jogadores pendurados no Brasileirão

Segundo o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), o Fluminense tem 14,98% de chance de terminar no G-4 e garantir vaga direta na Libertadores 2026. O cenário mais provável no momento é uma classificação intermediária: 70,06% de chances de encerrar o campeonato entre a 5ª e a 12ª colocação. Já a probabilidade de figurar entre os últimos quatro colocados é pequena, com apenas 2,23% de risco de rebaixamento.

➡️ Fluminense oficializa contratação do zagueiro Igor Rabello até o final de 2027

Esse panorama contrasta com a temporada passada, quando o clube lutou contra a queda até a última rodada. Agora, o time de Renato Gaúcho projeta um campeonato mais tranquilo e com ambições maiores. A sequência positiva reforça a confiança de elenco e torcida para manter a escalada na tabela e sonhar com um retorno à principal competição continental.

continua após a publicidade

➡️ Lucho Acosta diz que jogos do Fluminense no Mundial impulsionaram acerto

Canobbio e Serna comemoram gol em Fluminense x Fortaleza (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Enquanto o Fluminense embala, o Red Bull Bragantino vive fase oposta. O time paulista não vence no Brasileirão desde a 13ª rodada, quando superou o Corinthians na Neo Química Arena. Somando Copa do Brasil e campeonato nacional, são oito derrotas consecutivas, cenário que pressiona a equipe na luta por recuperação diante do Tricolor das Laranjeiras.