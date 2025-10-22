Chefe do DESP do Vasco, Gustavo Caldeira é indicado ao prêmio de melhor médico de futebol da América Latina

Pela primeira vez na história, o Vasco teve um profissional indicado ao prêmio de melhor médico de futebol da América Latina. Gustavo Caldeira, chefe do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do clube desde 2021, foi um dos três finalistas do Prêmio Confut 2025, promovido pela Confut Sudamericana. A cerimônia ocorreu em setembro, na Arena Mercado Livre Pacaembu, e reuniu destaques de todo o ecossistema do futebol sul-americano em 33 categorias.

continua após a publicidade

➡️ Conheça quatro joias e três técnicos em alta para Copa do Brasil Sub-20

Na categoria "Profissional Médico", Caldeira concorreu com Rodrigo Lasmar (CBF) e Gustavo Dutra (Botafogo). O prêmio ficou com Lasmar, mas a indicação representou um marco importante para o Vasco, reconhecendo o trabalho de excelência que vem sendo realizado no setor de saúde e performance do clube. Desde sua chegada, Caldeira liderou um processo de modernização que transformou a estrutura de avaliação, recuperação e prevenção de atletas, com equipamentos de ponta e uma metodologia integrada entre fisioterapia, fisiologia e preparação física.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Entre os resultados práticos, o Vasco alcançou a quinta temporada consecutiva entre os clubes com menos lesões no futebol brasileiro — sendo o time com menor número em 2024. O departamento também foi responsável por decisões médicas estratégicas, como a opção por evitar cirurgia em GB, autor do gol do triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória neste Brasileirão, e a condução cuidadosa da recuperação de Philippe Coutinho, que retornou aos gramados sem perder jogos após uma lesão no ombro.

continua após a publicidade

Em contato com o Lance!, Caldeira destacou a intensidade do trabalho realizado no dia a dia do clube:

- Esses resultados positivos só são possíveis devido a um trabalho diário e quase em tempo integral. Costumo brincar que só não penso no Vasco quando estou dormindo e, mesmo assim, às vezes sonho com o clube - brincou o médico.

O profissional do Vasco também comentou como foi receber a indicação ao prêmio de "Melhor Médico do Futebol" da Confut 2025.

- O reconhecimento de uma instituição internacional foi um prêmio pra mim, mas eu divido em parcelas iguais com cada companheiro meu de trabalho - afirmou Caldeira.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.