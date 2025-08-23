Após a derrota por 2 a 0 para o Juventude, em jogo atrasado da 14ª rodada, o Vasco teve suas chances no Campeonato Brasileiro atualizadas pelo Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), elaborado pelo Lance!. O levantamento indica que o Gigante da Colina possui apenas 0,41% de probabilidade de terminar no G-4 da competição, enquanto o risco de rebaixamento ainda é elevado: 37,98%.

Mesmo assim, a situação já foi mais delicada. Ao fim da 19ª rodada, antes da goleada sobre o Santos, o Vasco chegou a registrar 47,10% de chances de queda. Atualmente, o clube é o quinto com maior risco de descenso, atrás de Sport (85,66%), Fortaleza (68,96%), Vitória (48,01%) e Juventude (47,35%).

Em relação à classificação intermediária, o Cruz-Maltino tem 34,58% de probabilidade de terminar entre a 13ª e a 16ª posição, possivelmente fora de torneios internacionais. As chances de ficar entre o 5º e o 12º lugar, o que daria vaga em pré-Libertadores ou Copa Sul-Americana, estão em 17,25%.

O estudo utiliza um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, que projeta cenários de acordo com o desempenho das equipes ao longo do campeonato. O fator mando de campo é considerado, mas seu peso varia de acordo com cada clube. Assim, vitórias aumentam a probabilidade de novos resultados positivos, enquanto derrotas ampliam o risco de novos tropeços. Empates, por sua vez, tendem a reforçar a recorrência do mesmo resultado.