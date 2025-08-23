A derrota marcou a dificuldade do Internacional em jogar fora de casa.

A vitória ajudou o Cruzeiro a ganhar moral, mesmo sem conquistar o título.

Ronaldo, com 17 anos, teve uma atuação decisiva no jogo.

Cruzeiro venceu o Internacional por 4 a 1 no Mineirão, em 14 de novembro de 1993.

Campeonato Brasileiro de 1993 teve formato de grupos na primeira fase.

O Campeonato Brasileiro de 1993 foi disputado em formato de grupos na primeira fase. O Cruzeiro, comandado por Carlos Alberto Silva, buscava se firmar entre os líderes do Grupo A. Já o Internacional, treinado por Falcão, tentava se recuperar no torneio, apostando em nomes como Paulinho McLaren, ex-Cruzeiro. O Lance! relembra Cruzeiro 4 x 1 Internacional no Brasileirão 1993.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo da 14ª rodada, no dia 14 de novembro de 1993, colocou frente a frente duas camisas pesadas do futebol nacional, no Mineirão. O jogo acabou sendo marcado pela atuação decisiva de um garoto de apenas 17 anos: Ronaldo Nazário, futuro Fenômeno.

Cruzeiro 4 x 1 Internacional no Brasileirão 1993

O primeiro tempo terminou sem gols, mas o Cruzeiro já dava sinais de superioridade. Na etapa final, a rede balançou.

17’ – Zelão abriu o placar para o Cruzeiro, colocando o Mineirão em festa. 38’ – Edenílson ampliou para 2 a 0, confirmando o domínio celeste. 63’ – Ronaldo fez o terceiro gol, em uma das primeiras grandes noites de sua carreira profissional. O jovem centroavante mostrava velocidade, oportunismo e frieza diante do goleiro. 66’ – Edenílson marcou o segundo dele, transformando a vitória em goleada. 70’ – Paulinho McLaren, ex-jogador do Cruzeiro, ainda descontou para o Internacional, mas já era tarde: 4 a 1 para a Raposa.

O placar refletiu a intensidade do Cruzeiro, que não deu chances ao Colorado em Belo Horizonte.

Escalações

Cruzeiro – Sérgio Guedes; Paulo Roberto, Toninho, Célio Lúcio e Nonato; Ademir, Luís Fernando Flores (Macalé) e Edenílson; Zelão, Ronaldo e Webert. Técnico: Carlos Alberto Silva.

continua após a publicidade

Internacional – Roberto Fernández; Marcão Santos, Adílson, Vladimir e Daniel Franco; Caíco, Daniel Frasson e Élson; Mazinho Oliveira, Paulinho McLaren e Mazinho Loyola. Técnico: Falcão.

Ronaldo Fenômeno começa a brilhar

Este jogo entrou para a memória da torcida cruzeirense como uma das primeiras grandes atuações de Ronaldo, então apenas um adolescente. Com apenas 17 anos, ele já mostrava o faro de gol que o consagraria no futebol mundial.

continua após a publicidade

Poucos meses depois, Ronaldo seria convocado para a Seleção Brasileira, iniciando a trajetória de um dos maiores atacantes de todos os tempos. O gol marcado contra o Internacional foi um aviso do que viria pela frente.

Repercussão e impacto na campanha

A goleada ajudou o Cruzeiro a ganhar moral na reta final da fase de grupos. Mesmo sem conquistar o título daquele ano, o time mineiro formava a base de uma geração vitoriosa, revelando talentos como Ronaldo e mantendo a tradição de força em casa.

Para o Internacional, a derrota marcou a dificuldade em manter regularidade fora de Porto Alegre. Apesar da presença de nomes experientes, o time não conseguiu frear a juventude cruzeirense no Mineirão.

Ficha técnica - Cruzeiro 4 x 1 Internacional - Brasileirão 1993

Data: 14 de novembro de 1993

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª Fase – Grupo A – 14ª rodada

Gols:

Cruzeiro – Zelão (17’), Edenílson (38’ e 66’), Ronaldo (63’)

Zelão (17’), Edenílson (38’ e 66’), Ronaldo (63’) Internacional – Paulinho McLaren (70’)

Um jogo para a história do Cruzeiro e do futebol brasileiro

O 4 a 1 do Cruzeiro sobre o Internacional em 1993 foi mais do que uma vitória expressiva no Brasileirão. Foi a noite em que Ronaldo Fenômeno começou a escrever sua lenda.

A partida simboliza o poder da base cruzeirense em revelar craques e a tradição do clube em grandes jogos no Mineirão. Para a torcida, ficou registrado como um dos primeiros capítulos da meteórica carreira de um dos maiores atacantes do futebol mundial.