Desde sua inauguração em 1950, o Maracanã consolidou-se como um dos templos sagrados do futebol mundial. Construído para a Copa do Mundo daquele ano, o estádio foi projetado para ser o maior do planeta e se tornou símbolo da paixão brasileira pelo futebol. Palco de finais históricas, conquistas eternas e dramas inesquecíveis, o Maracanã também é cenário de partidas que entraram para a história pelos placares elásticos. O Lance! apresenta a maior goleada da história do Maracanã.

Ao longo das décadas, o estádio viu craques de todas as gerações — de Zizinho, Pelé e Garrincha até Zico, Romário e Neymar — escreverem capítulos gloriosos em seu gramado. Mas entre as muitas histórias vividas no "Maior do Mundo", algumas se destacam pela avalanche de gols. São jogos em que o ataque imperou, as redes balançaram sem piedade e o público testemunhou verdadeiras exibições de superioridade técnica e ofensiva.

Entre essas partidas memoráveis, Flamengo 12 x 2 São Cristóvão, disputado em 1956, ocupa um lugar especial. Nenhum outro jogo, em mais de sete décadas de Maracanã, superou esse placar. A partida, válida pelo Campeonato Carioca, teve como protagonistas dois atacantes lendários: Evaristo de Macedo e Índio, que marcaram quatro gols cada.

Além desse massacre rubro-negro, o estádio presenciou outras goleadas marcantes — algumas protagonizadas por clubes, outras por seleções. Espanha 10 x 0 Taiti, pela Copa das Confederações de 2013, e Fluminense 9 x 0 Goytacaz, em 1976, também figuram entre os maiores placares da história do Maracanã.

Maior goleada da história do Maracanã

A goleada em detalhes: Flamengo 12 x 2 São Cristóvão (1956)

No dia 27 de outubro de 1956, o Flamengo entrou em campo pelo Campeonato Carioca com uma equipe que simbolizava o poder ofensivo da época. Evaristo, que mais tarde faria carreira no Barcelona e no Real Madrid, e Índio, um dos artilheiros mais letais da década de 1950, comandaram um ataque impiedoso.

O adversário, o São Cristóvão, tradicional clube do subúrbio carioca, não teve forças para conter a avalanche rubro-negra. Em um Maracanã que recebeu mais de 40 mil torcedores, o Flamengo venceu por 12 a 2, com quatro gols de Evaristo, quatro de Índio, dois de Paulinho e dois de Duca. Foi uma das exibições mais avassaladoras já vistas em solo brasileiro.

A goleada teve tanta repercussão que foi noticiada até na Europa, como exemplo do poderio técnico e ofensivo do futebol carioca. O time rubro-negro, treinado por Fleitas Solich, consolidava uma geração de craques que faria história no clube e na seleção.

Outras goleadas marcantes no Maracanã

O Maracanã foi palco de outras partidas que entraram para o folclore do futebol por seus placares elásticos. Em 1976, o Fluminense aplicou 9 a 0 no Goytacaz, em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o "Tricolor das Laranjeiras" vivia a era da "Máquina Tricolor", com craques como Rivelino, Gil e Doval, que marcaram seis gols juntos naquela tarde.

Décadas depois, o estádio seria novamente palco de uma goleada histórica — desta vez internacional. Em 2013, durante a Copa das Confederações, a Espanha atropelou o Taiti por 10 a 0, na maior goleada já registrada em competições oficiais entre seleções no Maracanã. Fernando Torres marcou quatro vezes, e David Villa completou um hat-trick.

Já em 2025, o Flamengo voltou a escrever seu nome entre as maiores vitórias do estádio ao aplicar 8 a 0 no Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado, que entrou para o top-6 da história do Maracanã, mostrou a força da equipe rubro-negra contemporânea, reforçando o elo histórico do clube com o estádio.

Outros jogos emblemáticos também merecem destaque, como o Flamengo 9 x 0 Portuguesa-RJ (1978) e o Brasil 7 x 1 Suécia (1950), pela Copa do Mundo. Esta última, com quatro gols de Ademir Menezes, ajudou a Seleção a chegar à decisão do Mundial e consolidou o atacante como artilheiro do torneio.

O impacto histórico das goleadas

Cada uma dessas goleadas teve um significado diferente dentro de sua época. A de 1956, por exemplo, consolidou o Flamengo como uma das potências do futebol nacional no pós-guerra e projetou Evaristo de Macedo ao cenário internacional. Já o 9 a 0 do Fluminense em 1976 é lembrado como o auge de uma das equipes mais talentosas de todos os tempos.

No caso da Espanha, o 10 a 0 sobre o Taiti extrapolou o campo esportivo — virou símbolo da diferença abissal entre o futebol profissional e o amador no cenário global, sendo também um registro da hegemonia espanhola que dominava o futebol mundial na década de 2010.

Esses resultados, embora pontuais, reforçam a mística do Maracanã como palco de grandes espetáculos e emoções extremas — sejam elas títulos, tragédias ou goleadas inesquecíveis.

O Maracanã hoje

Modernizado para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o Maracanã segue sendo o coração do futebol carioca e uma das arenas mais icônicas do planeta. Com capacidade para cerca de 78 mil torcedores, o estádio recebe clássicos, finais de competições nacionais e internacionais, além de eventos culturais e shows.

Mesmo após as reformas, sua aura permanece intacta. Cada jogo disputado ali carrega o peso da história e a emoção de um público que transformou o Maracanã em sinônimo de futebol. E enquanto as gerações passam, as grandes goleadas seguem sendo lembradas como momentos de pura arte, quando o futebol alcança sua expressão mais exuberante.