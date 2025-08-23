Estatísticas do Lance!: Veja as chances de rebaixamento do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians encara o Vasco da Gama neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo em São Januário, no Rio de Janeiro, é decisivo para o futuro do Timão na competição nacional.

Em 14º lugar na tabela de classificação, com 22 pontos, o Corinthians não vence pelo Brasileirão há seis rodadas. O último triunfo aconteceu no dia 16 de julho, por 1 a 0 contra o Ceará, no Castelão. Desde então foram três derrotas e três empates.

Os maus resultados deixaram o Corinthians em alerta na luta contra o rebaixamento na competição nacional. Segundo dados levantados pelo Lance!, o Timão atualmente tem 31,3% de chances de terminar o Brasileirão na zona de rebaixamento.

O número supera o de concorrentes na luta contra a degola. O Santos, por exemplo, está atrás do Corinthians na tabela de classificação, mas tem 24,3% de chances de ser rebaixado. Isso ocorre pois o Timão tem mais jogos na competição, são 21 ao todo, correspondente a todas as rodadas do torneio até aqui.

Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Bahia, em plena Neo Química Arena, na última rodada do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A chance de degola aumentou no Corinthians conforme os maus resultados no Brasileirão, como mostra o gráfico.

Chances de rebaixamento do Corinthians ao longo da competição

Chances do Timão

Entretanto, a maior chance do Corinthians é terminar a competição entre a 13ª e a 16ª colocação. O levantamento indica probabilidade de 38,2%. Para ficar entre o 5º e o 12º lugar, a chance é de 29,9%, enquanto a possibilidade de terminar entre os líderes é de apenas 0,5%.

PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:

1º ao 4ª lugar: 0.5%

5º ao 12º lugar: 29.93%

13º ao 16º lugar: 38.23%

17º ao 20º: 31,33%