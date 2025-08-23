Estatísticas do Lance!: Veja as chances de rebaixamento do Corinthians no Brasileirão
Timão soma maus resultados na competição nacional
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians encara o Vasco da Gama neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo em São Januário, no Rio de Janeiro, é decisivo para o futuro do Timão na competição nacional.
Relacionadas
- Corinthians
Conselho encerra inscrições e confirma candidatos à eleição no Corinthians
Corinthians22/08/2025
- Futebol Feminino
Candidato à presidência do Corinthians coloca futebol feminino como prioridade
Futebol Feminino22/08/2025
- Corinthians
Memphis avança em processo de recuperação no Corinthians
Corinthians22/08/2025
Em 14º lugar na tabela de classificação, com 22 pontos, o Corinthians não vence pelo Brasileirão há seis rodadas. O último triunfo aconteceu no dia 16 de julho, por 1 a 0 contra o Ceará, no Castelão. Desde então foram três derrotas e três empates.
Os maus resultados deixaram o Corinthians em alerta na luta contra o rebaixamento na competição nacional. Segundo dados levantados pelo Lance!, o Timão atualmente tem 31,3% de chances de terminar o Brasileirão na zona de rebaixamento.
O número supera o de concorrentes na luta contra a degola. O Santos, por exemplo, está atrás do Corinthians na tabela de classificação, mas tem 24,3% de chances de ser rebaixado. Isso ocorre pois o Timão tem mais jogos na competição, são 21 ao todo, correspondente a todas as rodadas do torneio até aqui.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A chance de degola aumentou no Corinthians conforme os maus resultados no Brasileirão, como mostra o gráfico.
Chances de rebaixamento do Corinthians ao longo da competição
Chances do Timão
Entretanto, a maior chance do Corinthians é terminar a competição entre a 13ª e a 16ª colocação. O levantamento indica probabilidade de 38,2%. Para ficar entre o 5º e o 12º lugar, a chance é de 29,9%, enquanto a possibilidade de terminar entre os líderes é de apenas 0,5%.
PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:
1º ao 4ª lugar: 0.5%
5º ao 12º lugar: 29.93%
13º ao 16º lugar: 38.23%
17º ao 20º: 31,33%
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias