Estatísticas do Lance!: Veja as chances de título do Palmeiras no Brasileirão

À medida em que o Campeonato Brasileiro vai se afunilando, começa a ficar mais evidente quem briga pela taça da competição ao final da temporada, em dezembro. Atualmente, o campeonato está em sua 21ª rodada, mas alguns times têm jogos a menos em razão do Mundial de Clubes. Apesar disso, a parte de cima da tabela vem se mantendo com os mesmos clubes na ponta, e o Palmeiras mais uma vez é um deles.

Segundo o gráfico de estatísticas do Lance!, que está mais abaixo, o time comandado por Abel Ferreira, atualmente ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 39 pontos em 18 jogos disputados, ou seja, dois a menos que a maioria das equipes. As chances do Palmeiras ser campeão, neste momento, são de 25,73%, mas é claro que os números podem melhorar ou piorar rodada a rodada.

O Verdão faz um campeonato sólido e com resultados bem positivos. Até aqui, são 12 vitórias, três empates e três derrotas. Aos poucos, a equipe que está sendo reformulada está se encaixando e tendo uma "nova cara", com peças importantes em todos os setores.

Reforços do Palmeiras podem estrear nesta rodada

A comissão técnica alviverde pode ter novidades nesta rodada. Isso porque o goleiro Carlos Miguel, apresentado nesta sexta-feira (22), na Academia de Futebol, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está pronto para fazer sua estreia. A mesma situação de Jefté, lateral-esquerdo anunciado pelo clube paulista nesta semana e que também já está à disposição.

PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:

Flamengo - 53,87%

Palmeiras - 25,73%

Cruzeiro - 11,08%

