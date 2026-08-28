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Erasmo Damiani detalha saída de promessa de 12 anos do Corinthians

Erasmo Damiani afirmou que tentou contato com a família, mas não obteve sucesso

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/08/2026 18:08
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Erasmo Damiani, executivo responsável pelas categorias de base do Corinthians, ao lado do presidente Osmar Stabile
Erasmo Damiani, executivo responsável pelas categorias de base do Corinthians, ao lado do presidente Osmar Stabile (Foto: Divulgação)

O executivo Erasmo Damiani falou sobre a saída de Lucas Flora, garoto de 12 anos tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Corinthians. A família do jogador anunciou a saída do clube em junho.

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Lucas Flora chegou ao Corinthians em 2021 e rapidamente passou a ser apontado como uma das principais promessas das categorias de base do clube. Além do destaque dentro de campo, o meia também acumula grande popularidade nas redes sociais, onde soma mais de 400 mil seguidores.

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— Não sei onde está o Flora, mandei mensagem para o pai, que não me respondeu. O Flora não está registrado no Corinthians, teve registro até 31 de dezembro de 2025 e, como o pai não assinou o novo registro, ele está fora do Corinthians. Não sei dizer onde ele está — disse Damiani em entrevista ao Ge.

— Tentei em abril conversar com o pai aqui (Parque São Jorge), nunca mais me deu o retorno e o menino nunca mais apareceu. Até hoje, os pais não saíram do grupo (WhatsApp) da categoria sub-13. Eu não sei te dizer onde o Flora está hoje, o que ele está fazendo, não tenho essa informação. Um clube me procurou e eu expliquei o que houve — seguiu.

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Flora com a camisa do Corinthians
Flora deixou o Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Situação documental de Flora gerou impasse no Corinthians

Damiani explicou que a ausência do atleta nas competições está relacionada à documentação exigida pela Federação Paulista e afirmou que o Corinthians manteve com Flora os mesmos procedimentos adotados anteriormente.

— O pai não quis assinar a ficha da Federação Paulista. Os pais do Flora foram os últimos a entregar a documentação da categoria sub-13 e, quando chegou a ficha, eles não quiseram assinar, alegando que o Flora não estava jogando. Nós seguimos com o Flora as mesmas coisas que vínhamos fazendo normalmente — pontuou.

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— Ninguém quer prejudicar o atleta. O menino é o maior prejudicado nisso. O Corinthians ficou fora do Movimento (de Clubes Formadores), perdeu competições de nível nacional, mas jogou o estadual. No caso dele, não está jogando competição nacional e nem estadual num processo de formação — seguiu.

Em 2024, o jogador recebeu uma proposta para se transferir ao Palmeiras, mas optou por permanecer no Corinthians. O jovem ainda mantém contrato de patrocínio com a Nike, fornecedora de material esportivo que também veste o clube alvinegro.

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