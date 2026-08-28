Erasmo Damiani detalha saída de promessa de 12 anos do Corinthians Erasmo Damiani afirmou que tentou contato com a família, mas não obteve sucesso

O executivo Erasmo Damiani falou sobre a saída de Lucas Flora, garoto de 12 anos tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Corinthians. A família do jogador anunciou a saída do clube em junho.

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Lucas Flora chegou ao Corinthians em 2021 e rapidamente passou a ser apontado como uma das principais promessas das categorias de base do clube. Além do destaque dentro de campo, o meia também acumula grande popularidade nas redes sociais, onde soma mais de 400 mil seguidores.

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— Não sei onde está o Flora, mandei mensagem para o pai, que não me respondeu. O Flora não está registrado no Corinthians, teve registro até 31 de dezembro de 2025 e, como o pai não assinou o novo registro, ele está fora do Corinthians. Não sei dizer onde ele está — disse Damiani em entrevista ao Ge.

— Tentei em abril conversar com o pai aqui (Parque São Jorge), nunca mais me deu o retorno e o menino nunca mais apareceu. Até hoje, os pais não saíram do grupo (WhatsApp) da categoria sub-13. Eu não sei te dizer onde o Flora está hoje, o que ele está fazendo, não tenho essa informação. Um clube me procurou e eu expliquei o que houve — seguiu.

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Flora deixou o Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Situação documental de Flora gerou impasse no Corinthians

Damiani explicou que a ausência do atleta nas competições está relacionada à documentação exigida pela Federação Paulista e afirmou que o Corinthians manteve com Flora os mesmos procedimentos adotados anteriormente.

— O pai não quis assinar a ficha da Federação Paulista. Os pais do Flora foram os últimos a entregar a documentação da categoria sub-13 e, quando chegou a ficha, eles não quiseram assinar, alegando que o Flora não estava jogando. Nós seguimos com o Flora as mesmas coisas que vínhamos fazendo normalmente — pontuou.

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— Ninguém quer prejudicar o atleta. O menino é o maior prejudicado nisso. O Corinthians ficou fora do Movimento (de Clubes Formadores), perdeu competições de nível nacional, mas jogou o estadual. No caso dele, não está jogando competição nacional e nem estadual num processo de formação — seguiu.

Em 2024, o jogador recebeu uma proposta para se transferir ao Palmeiras, mas optou por permanecer no Corinthians. O jovem ainda mantém contrato de patrocínio com a Nike, fornecedora de material esportivo que também veste o clube alvinegro.

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