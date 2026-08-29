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Contra o Vitória, Atlético busca encerrar tabu de mais de oito anos

Galo não vence a equipe baiana desde 2018

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/08/2026 06:00
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Vitória x Atlético primeiro turno (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vitória x Atlético primeiro turno (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético enfrenta o Vitória neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e tem uma missão extra no confronto. O clube mineiro busca encerrar um tabu que já dura mais de oito anos diante da equipe baiana.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético enfrenta o Vitória neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e tem uma missão extra no confronto. O clube mineiro busca encerrar um tabu que já dura mais de oito anos diante da equipe baiana.

O Galo não sabe o que é vencer o Vitória desde 22 de abril de 2018. Na ocasião, as equipes se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência, e o Atlético venceu por 2 a 1. Róger Guedes e Ricardo Oliveira marcaram os gols atleticanos, enquanto o zagueiro Gabriel, contra, fez o gol do Rubro-Negro.

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De lá para cá, o time mineiro não voltou a vencer a equipe baiana. São seis confrontos desde então, com dois empates e quatro derrotas do Galo. Nesse período, o Vitória chegou a passar cinco temporadas na Série B, entre 2019 e 2023. Veja os jogos que compõem o tabu do Atlético contra o Vitória:

  • 26/08/2018 – Vitória 1 x 0 Atlético – 21ª rodada do Brasileirão – Barradão, em Salvador
  • 20/06/2024 – Vitória 4 x 2 Atlético – 10ª rodada do Brasileirão – Barradão, em Salvador
  • 05/10/2024 – Atlético 2 x 2 Vitória – 29ª rodada do Brasileirão – Arena MRV, em Belo Horizonte
  • 13/04/2025 – Atlético 2 x 2 Vitória – 3ª rodada do Brasileirão – Mineirão, em Belo Horizonte
  • 31/08/2025 – Vitória 1 x 0 Atlético – 22ª rodada do Brasileirão – Barradão, em Salvador
  • 14/03/2026 – Vitória 2 x 0 Atlético – 6ª rodada do Brasileirão – Barradão, em Salvador

Próximo Atlético x Vitória

Neste sábado (29/8), a partir das 18h30, o Galo terá uma nova oportunidade de quebrar o tabu diante do Vitória. As equipes se enfrentam na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Galo ocupa a 9ª colocação na tabela, com 33 pontos, enquanto o Leão da Barra aparece na 12ª posição, com 29 pontos. Além de tentar se aproximar da parte de cima da classificação, o Atlético busca voltar a vencer o Vitória após mais de oito anos.

Vitória e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
(Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

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