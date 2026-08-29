Contra o Vitória, Atlético busca encerrar tabu de mais de oito anos
Galo não vence a equipe baiana desde 2018
O Atlético enfrenta o Vitória neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e tem uma missão extra no confronto. O clube mineiro busca encerrar um tabu que já dura mais de oito anos diante da equipe baiana.
Time alternativo? As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vitória
O Galo não sabe o que é vencer o Vitória desde 22 de abril de 2018. Na ocasião, as equipes se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência, e o Atlético venceu por 2 a 1. Róger Guedes e Ricardo Oliveira marcaram os gols atleticanos, enquanto o zagueiro Gabriel, contra, fez o gol do Rubro-Negro.
De lá para cá, o time mineiro não voltou a vencer a equipe baiana. São seis confrontos desde então, com dois empates e quatro derrotas do Galo. Nesse período, o Vitória chegou a passar cinco temporadas na Série B, entre 2019 e 2023. Veja os jogos que compõem o tabu do Atlético contra o Vitória:
- 26/08/2018 – Vitória 1 x 0 Atlético – 21ª rodada do Brasileirão – Barradão, em Salvador
- 20/06/2024 – Vitória 4 x 2 Atlético – 10ª rodada do Brasileirão – Barradão, em Salvador
- 05/10/2024 – Atlético 2 x 2 Vitória – 29ª rodada do Brasileirão – Arena MRV, em Belo Horizonte
- 13/04/2025 – Atlético 2 x 2 Vitória – 3ª rodada do Brasileirão – Mineirão, em Belo Horizonte
- 31/08/2025 – Vitória 1 x 0 Atlético – 22ª rodada do Brasileirão – Barradão, em Salvador
- 14/03/2026 – Vitória 2 x 0 Atlético – 6ª rodada do Brasileirão – Barradão, em Salvador
Próximo Atlético x Vitória
Neste sábado (29/8), a partir das 18h30, o Galo terá uma nova oportunidade de quebrar o tabu diante do Vitória. As equipes se enfrentam na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Galo ocupa a 9ª colocação na tabela, com 33 pontos, enquanto o Leão da Barra aparece na 12ª posição, com 29 pontos. Além de tentar se aproximar da parte de cima da classificação, o Atlético busca voltar a vencer o Vitória após mais de oito anos.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartasHá 12 horas
Futebol Nacional
CBF define arbitragem de Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do BrasilHá 13 horas
Atlético Mineiro
Time alternativo? As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o VitóriaHá 14 horas
Atlético Mineiro
Atlético: Meia é liberado pelo DM e fica disponível contra o VitóriaHá 16 horas
Atlético Mineiro
Éverson sofre lesão e desfalca o Atlético contra o Vitória: veja detalhesHá 17 horas
Santos
Santos x Atlético-MG: veja datas, horários e locais das quartas da Sul-AmericanaHá 18 horas
Mais LANCE!